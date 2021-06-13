للمسنين وذوي الهمم.. شروط الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري

تزامنًا مع إعلان البنك المركزي الشروط والمستندات المطلوبة للانضمام لمبادرة التمويل العقاري، بفائدة 3%، بالتقسيط على 30 عاما كحد أقصي، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية،، يتساءل كثيرون عن موقف بعض الفئات، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، شروط الاستفادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بفائدة 3% لذوي الإعاقة وكبار السن، التي جاءت كالآتي:

شروط حصول ذوى الإعاقة على مبادرة التمويل العقاري

ووفقا لبيان سابق للبنك المركزي، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لديهم إثبات دخل، يتم التعامل معهم من خلال القيم، حيث يقوم البنك بالتأمين ضد مخاطر الوفاة فقط دون العجز الكلي، بالإضافة إلى تغطية مخاطر عدم السداد من خلال عمل وثائق تأمين جماعية.

وتتم الإجراءات الخاصة بقبول وتقييم العملاء من ذوي الإعاقة، بالحصول على شهادة الدخل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى إيصال مرافق.

شروط حصول كبار السن على مبادرة التمويل العقاري

وأعلن البنك المركزي، شروط استفادة أصحاب المعاشات (كبار السن)، ممن هم فوق عمر الـ60 عاما، على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، التي جاءت كالآتي:

- سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة.

- ألا يتعدى عمر العميل في نهاية القرض 75 سنة، بالإضافة إلى تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.

والمستندات المطلوبة من أصحاب المعاشات، للحصول على وحدة سكنية، هي:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة «وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء ورقم قومي مميكن وقيد عائلي مميكن».

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء أو غاز أو مياه».