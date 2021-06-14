هل يمنع الحصول على قرض فرصة الاستفادة من مبادرة التمويل العقاري؟

مبادرة التمويل العقاري.. تعد أكثر عمليات البحث التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل» خلال هذه الأيام، حيث يبحث عددا كبيرا من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، بفائدة متناقصة 3%، وسداد لمدة أقصاها 30 عاما.

يأتي ذلك مع ترقب إعلان البنك المركزي عن موعد تطبيق مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.

ويعد من أكثر التساؤلات التي تطرح بشأن مبادرة التمويل العقاري، السؤال حول إمكانية الحاصل على قرض من قبل، من الاستفادة ضمن مبادرة التمويل العقاري.

وجاءت الإجابة، وفقا لما أعلنه البنك المركزي، بشأن مبادرة التمويل العقاري، حيث أنه يحق للعميل/ الأسرة «شاملة الأولاد القصر» الحصول على وحدة سكنية، والاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، بشرط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية حصل عليها العميل خارج إطار مبادرات التمويل العقاري.

وأعلن البنك المركزى عن تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري الرئاسية، وحدد البنك المركزي عددا من الشروط التى يجب توافرها داخل الوحدة السكنية، للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وهى أن تكون الوحدة السكنية كاملة التشطيب، جاهزة للمعيشة، مسجلة وليس عليها أي مخالفات.

كما يشترط أن تكون الوحدة السكنية، بغرض السكن الدائم، وليس الغرض الموسمي أو المؤقت.

وتعد من الشروط الأساسية للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية للمتقدم أو لزوجته أو الأولاد القصر أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأن يكون العميل المتقدم للحصول على وحدة سكنية، ضمن مبادرة التمويل العقاري، مصري الجنسية.