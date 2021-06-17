فشل في الانتحار مرتين.. شاب يلقي بنفسه من أعلى مستشفى الفيوم

رفض الشاب العشريني أن يبقى على قيد الحياة، رغم محاولته الانتحار والتخلص من حياته بتناول حبة الغلة السامة، ليتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام في حالة حرجة، حيث تمكن الأطباء من إنقاذ حياته، ورغم حرص الأطباء والعاملين بالمستشفى على ربط يديه وقدميه في السرير، حتى لا يحاول الانتحار ثانية، إلا أنّه فك الأربطة، وكسر زجاج الشباك، وقفز من الدور الرابع بالمستشفى، مما أدى إلى إصابته بكسور مختلفة بأنحاء الجسم، ولكنه لا يزال على قيد الحياة.

شاب عشريني يحاول الانتحار للمرة الثانية

تلقى اللواء رمزي البسيوني المُزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، يفيد بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بقيام مريض في قسم العناية المركزة، يخضع للعلاج من تسمم نتيجة تناوله حبة الغلة السامة، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمستشفى محاولاً الانتحار مرة ثانية.

المريض فك وثاق قدميه ويديه وكسر الشباك

وقال الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الفيوم العام، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إنّ المريض كان يخضع للعلاج والمتابعة في قسم العناية المركزة، بسبب إصابته بتسمم حاد، نتيجة تناوله حبة الغلة، مشيراً إلى أنه قام بفك وثاق يديه وقدميه، وكسر شباك الغرفة، وقفز منه محاولاً الانتحار مرة ثانية، وأضح أنّ الأطباء كانوا قد ربطوا يديه وقدميه، بسبب محاولاته المتكررة للتخلص من حياته.

شاب يفشل في الانتحار ويصاب بكسور

وكشف مدير المستشفى أنّ العناية الإلهية أنقذت الشاب من الموت للمرة الثانية، ولكنه أصيب بكسور متفرقة بالجسم، ويجرى الآن عمل الفحوصات الطبية اللازمة تمهيداً لتقديم العلاج اللازم له.