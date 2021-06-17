تعرف على سعر السيارة نصر E70
نصر E70 أول سيارة كهربائية في مصر
كتب:
منة عبده
05:39 م | الخميس 17 يونيو 2021
السيارة نصر E70.. صورة أرشيفية
السيارة نصر E70.. تعد أول سيارة كهربائية، سيتم تصنيعها في مصر، بالشراكة مع شركة دونج فينج الصينية، الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية.
أعلنت شركة النصر للسيارات الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تفاصيل تصنيع أول سيارة كهربائية في مصر.
ويعد تصنيع السيارة نصر E70 الكهربائية، تنفيذًا لجهود الدولة المصرية، للحد من التلوث والانبعاثات الغازية الناتجة عن احتراق الوقود والبنزين.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز التفاصيل حول السيارة نصر E70.
تفاصيل السيارة نصر E70
سرعة السيارة نصر E70
تعتمد السيارة نصر E70 الكهربائية، على محرك بقوة 147 حصان، وسرعة قصوى تصل لـ 150 كيلو متر في الساعة، كما تتمكن السير من 400 كيلومتر حتى 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة.
مميزات السيارة نصر E70
تتميز السيارة الكهربائية، بالعديد من وسائل الأمان والسلامة المتطورة يأتي فى مقدمتها نظام ABS و نظام EBD و نظام ESC و نظام BA و نظام TCS ونظام HSAC ومؤشر إطارات bsd.
كما أنها مزودة بشاشة داخلية كبيرة وشاشة أخرى للتحكم وتكييف هواء بتكنولوجيا بلازما، للحماية من البكتيريا والفيروسات وفتحة سقف وإمكان رؤية محيط السيارة بزاوية 360 درجة.
قدرة شحن السيارة نصر E70
يستغرق شحن السيارة نصر E70 بشاحن قدرته 7.3 كيلو وات/ساعة 6-7 ساعات، و4 ساعات بشاحن قدرته 22 كيلووات/ساعة، و30-40 دقيقة بشاحن DC قدرته تتعدى 50 كيلووات/ساعة.
سعر السيارة نصر E70
سيتم طرح السيارة، بأسعار تبدأ من 290 ألف جنيه وتصل حتى 400 ألف جنيه للفئة الأعلى.
موعد حجز السيارة نصر E70
من المقرر أن يتاح الحجز إلكترونيا للسيارة في مصر أمام المواطنين بحلول ديسمبر 2021.
وطرح الإنتاج التجاري للسيارة في سبتمبر 2022، بطاقة إنتاجية 50 ألف سيارة في العام، منها 25 ألف سيارة تجاري، والباقي للقطاع الحكومي والأفراد.
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