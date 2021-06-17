الانتهاء من تطعيم 45 ألف عامل بالقطاع السياحي في الصعيد الشهر المقبل 

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحي في الصعيد، وعددهم نحو 45 ألف عامل بالجرعة الأولى من مصل كورونا، خلال الـ 10 أيام الأولى من شهر يوليو المقبل.

تطعيم كل العاملين مع السياح

وأضاف «عثمان» لـ «الوطن» أنه تم تطعيم سائقي الحناطير والفلايك النيلية والعاملين بالبازارات السياحية وسائقي التاكسي، جنبا إلى جنب مع العاملين بالمنشآت السياحية والفندقية الثابتة والعائمة وشركات السياحة، لافتًا إلى أن عمليات التطعيم تسير بصورة جيدة للغاية وبوتيرة متسارعة.

وأوضح أن الانتهاء من تطعيم العاملين بالأقصر وأسوان، قبل حلول الموسم السياحي الشتوي، الذي يشهد ذروة الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد السياحية، سيرفع من أعداد السياح الوافدين خلال تلك الفترة.

كتيب بـ 5 لغات لمجهودات القيادة السياسية في الحفاظ على السياحة خلال 7 سنوات

وأوضح «عثمان» أن اللجنة بصدد إصدار كتيب حول أهم مجهودات القيادة السياسية، خلال الـ 7 سنوات الماضية، في الحفاظ على مدنية الدولة، ومساعدة القطاع السياحي والعاملين به، بـ 5 لغات، هي «العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، والإلمانية».

وقال رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية لـ«الوطن»: إنه سيتم توزيع هذا الكتيب على السفارات الأجنبية الموجودة بمصر، فضلا عن الأفواج السياحية التي تزور المدن السياحية بالصعيد، خاصة الأقصر وأسوان، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي من إصدار هذا الكتيب هو توصيل رسالة لدول العالم بأن استمرار السياحة في مصر حتى الآن يعود لدور القيادة السياسية، الذي بدأ قبل 7 سنوات وحافظ على مدنية الدولة، وساهم في إحداث نهضة كبيرة، خاصة في السياحة الثقافية والأثرية، التي شهدت اكتشافات غير مسبوقة خلال السنوات الماضية، فضلا عن التأكيد على أن الدولة تهتم بشكل كبير بالقطاع السياحي وبالسياح الأجانب الذين يزورون مصر.

يذكر أنّ القطاع السياحي المصري بالصعيد، يستعد لاستقبال رحلات سياحية وافدة من إسبانيا للأقصر، نهاية الشهر المقبل أو بداية شهر أغسطس على أقصى تقدير.