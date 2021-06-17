اليوم.. قرعة علنية لتسكين الناشرين في معرض الكتاب

ضمن الاستعدادات لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في دورته 52، المقرر انعقادها خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس، وفي إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، باستيعاب جميع الناشرين الذين تقدموا للاشتراك في الدورة، بالموعد الذي أعلنته اللجنة، رغم الإجراءات الاحترازية التي ستتخذه، تجرى الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، ظهر اليوم الخميس، قرعة تسكين الناشرين في الصالات بأجنحتهم.

ويرأس الجلسة المستشار محمود عابدين، المستشار القانوني للهيئة، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بقاعة المنارة، الدخول باب 2، بعد مسجد المشير، وسوف تسكن جميع قاعات المعرض الأربعة، وستبدأ بتسكين الناشرين العرب، ثم قاعة الأطفال، يليها قاعة 4، ثم صالتي 1، و2.

وتأتى توجيهات وزيرة الثقافة حرصا منها على دعم صناعة الكتاب والنشر والعمل على تيسير الإجراءات على الناشرين، وتعزيزًا لثقافة القراءة والإطلاع.

وتنطلق الدورة الـ 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة 700 دار نشر مصرية وأجنبية، وتحمل الدورة 52 شعار «في القاهرة حياة»، وأعلنت وزارة الثقافة أن جميع فعاليات المعرض ستقدم افتراضيا «أون لاين» على المنصة الرقمية للمعرض.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تفعيل المنصة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، تزامنا مع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المعرض كافة، الذي سيعقد بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.

وقالت وزيرة الثقافة، أن المنصة تشمل كل التفاصيل الخاصة بالمعرض، كما يمكن للزائر متابعة كل ما يدور بالمعرض من خلال المنصة، وكذلك حجز تذاكر زيارة المعرض «أون لاين» عبر المنصة.

ودعت هيئة الكتاب الناشرين المشاركين بالإسراع بياناتهم ورفع إصداراتهم على المنصة الرقمية في موعد غايته يوم الأحد المقبل.