مصرع وإصابة 27 في حفل زفاف بالمنيا بسبب تصادم سيارات

بين طرفة عين وانتباهها، تحول حفل زفاف بمحافظة المنيا إلى مأتم، عقب وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات ملاكي وميكروباص، على الطريق الدائري، بالقرب من مدخل كوبري «أبو شناف»، الذي يربط مدينة المنيا بالطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطاراً من مأمور مركز شرطة المنيا، بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات، أثناء حفل زفاف عروسين على الطريق الدائري، بالقرب من كوبري «أبو شناف»، المؤدي إلى الطريق الصحراوي الغربي.

وبإخطار مرفق الإسعاف بمحافظة المنيا، بإشراف الدكتور شريف مدحت، مدير الإسعاف، تم الدفع بـ10سيارات إلى موقع الحادث، تولت نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، كما تم نقل جثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وأفادت التحريات الأولية، التي أجرتها المباحث الجنائية، بأنه أثناء سير 3 سيارات ملاكي في مقدمة حفل زفاف، كان أحد السائقين يموج بالسيارة، وفي نفس الأثناء تصادف وجود سيارة ميكروباص، كانت تسير في الاتجاه المقابل، ونتج عن ذلك وقوع التصادم، حيث اصطدمت السيارات الأربع ببعضها.

وتسبب الحادث في إغلاق الطريق الدائري بشكل مؤقت، ودفعت إدارة المرور بعدد من الأوناش برفع حطام السيارات التي اصطدمت ببعضها خلال الحادث.

وفور إخطار محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، انتقل إلى مستشفى المنيا العام، يرافقه العميد محمد صلاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، والدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، للاطمئنان على المصابين، ووجه بتقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والطبية لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وتم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت بانتداب مهندس فني من إدارة المرور لتحديد أسباب الحادث، كما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الحادث.