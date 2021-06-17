ملك أحمد زاهر تشغل الجمهور بسبب إنقاص 50 كيلو من وزنها

رغم مرور عدد من الأيام على نشر ملك أحمد زاهر، فيديو عبر تطبيق «تيك توك» الذي يبرز فقدها جزءًا كبيرا من وزنها، إلا أنها لا تزال تواصل فقدان وزنها بشكل مستمر، في تحدٍ على السوشيال ميديا ومتصدرا محركات البحث المختلفة، ومن الكلمات التي استهدفها جمهور ملك هي كيف استطاعت أن تفقد وزنها؟

رحلة أحمد زاهر وملك أحمد زاهر مع فقدان الوزن

فقدان الوزن ليس شيئا جديدا على عائلة أحمد زاهر، فجميعهم عانوا من زيادة الوزن، وبعد ذلك فقدوا وزنهم، وعاشوا حياة طبيعية بعيدة عن الزيادة في الوزن، وكان في البداية أحمد زاهر، الذي كان يعاني من خلل في الغدة، وقام بالعلاج وأنقص أكثر من 35 كيلوجراما من وزنه في عام واحد، وانتقل وزنه من 130 كيلو، إلى 85 كيلو، الذي حفزه وقتها أحد المخرجين المقربين منه، الذي وضع أمامه دور مهم لكى يقوم به، وقال إنه لم يعطيه الدور إلا إذا فقد وزنه، ودخل زاهر على المخرج في الكواليس، ووقتها لم يعرفه المخرج بسبب فقدان ونه.

وواجهت زوجة أحمد زاهر (هدى زاهر) هي الأخرى مشكلة زيادة الوزن ولكنها قمات بتشجيع نفسها، مع وزجها وقاما بمنع الطعام والأكل بكميات مناسبة حتى تخلصا من جزء كبير بوزنهم.

حب ملك أحمد زاهر للتمثيل وعلاقته بفقد الوزن

أما ملك أحمد زاهر فكانت تخطط للتمثيل، ووزنها الزائد وحبها الشديد للطعام جعلها تزيد في الوزن، حتى زادت عن الطبيعي ما يقارب الــ50 كيلو جرامًا ولكن مع النظام الغذائي وشغفها في العودة إلى التمثيل وتشجيع والدها وشقيقتها جعلها تتحمس لفقد وزنها والمتابعة مع طبيب الدايت الخاص بالإضافة إلى التدريبات والطعام الصحي.