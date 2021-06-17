جولة افتراضية لمتحف شرم الشيخ بالتعاون مع أيكوم الإمارات

شارك متحف شرم الشيخ بجولة افتراضية لشرح مقتنيات المتحف باللغة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع أيكوم الإمارات، وذلك على هامش الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف، واحتفالات أسبوع المتاحف العالمي.

بث الجولات الافتراضية عبر برنامج Zoom

وقام بالجولة الافتراضية الدكتور شنودة رزق الله، وكيل المتحف، والذي بدأ جولته بتقديم الشكر إلى الدكتور عصام الناجي، مدير أيكوم الإمارات، لإدارته بث هذه الجولات الافتراضية من خلال الواقع الافتراضي، عن طريق برنامج Zoom.

التعرف على أبرز مقتنيات متحف شرم الشيخ الفريدة

وجرى خلال الجولة التعرف على أبرز مقتنيات متحف شرم الشيخ الفريدة، والتي نالت إعجاب الكثير من الحضور.

وأشار الدكتور شنودة رزق الله، وكيل متحف شرم الشيخ، إلى أن إدارة المتحف تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع أيكوم الإمارات في المستقبل، وذلك لنشر الوعي بأهمية المتاحف ودورها الثقافي في ربط الشعوب العربية الشقيقة.

وأوضح وكيل المتحف في تصريح له اليوم الخميس، أن هذه الجولة الافتراضية لم تكن الأولى، ولكن اعتاد المتحف على تنفيذ هذه الجولات، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد أن أيكوم الإمارات قامت ببث محاضرات وجولات افتراضية من عدة متاحف بالعالم العربي، وكان من أبرز المتاحف المصرية المشاركة متحف شرم الشيخ، ومتحف الأقصر، ومتحف كفر الشيخ، وكذلك متحف المركبات الملكية بالقاهرة.