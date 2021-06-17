السيسي: مصر بذلت خير أبنائها للتصدي لما يحاك لها طيلة 7 سنوات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لوزراء ومسئولي الإعلام العرب، أن الشعب المصري، استطاع أن يستدعي مخزونه وقدرته للتصدي لما كان يُحاك ضد وطنه، لتبدأ مصر بعد ذلك مسيرة، أزاحت فيها عن نفسها أوجاع تلك الفترة، التي بذلت فيها خير أبنائها.

واستطرد رئيس الجمهورية، في كلمته التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع «يوتيوب»، خلال لقائه مع وزراء ومسئولي الإعلام العرب: «إحنا قدمنا شهداء ومصابين كثر من ضباط وضباط صف وجنود في الشرطة والجيش والقضاء، ومن أطياف المجتمع مسلمين ومسيحيين على مدار آخر 7 سنوات».

وتابع، أن مصر وضعت نصب أعينها تعويض ما فات، وبدء مسيرة البناء والتنمية، كي تضع نفسها في المكانة التي تستحقها، ويستحقها الأشقاء العرب، وكي تكون ذخرا لأشقائها، كما كانت وكما هو مقدر لها أن تكون.