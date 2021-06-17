محمد الباسوسي عن فيلم صفية العمري: العمل الجماعي ممتع

أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة والتسجيلية ندوة للفنانة القديرة صفية العمري حضرها عدد من النقاد والفنانين المشاركين في المهرجان، وذلك عقب عرض الفيلم التسجيلي القصير «كان لك معايا»، بطولة صفية العمري ومحمود قابيل ومنة جلال، وإخراج روجينا بسالي.

وفي أثناء الندوة الخاصة بالفيلم قال السيناريست محمد الباسوسي: «توجد متعة في تقديم العمل الجماعي.. وكنت بعيدا عن المهرجانات طوال الوقت لكن اكتشفت أن العمل في وسط السينمائيين متعة غير عادية، وعندما جاءت المخرجة روجينا بسالي بالفكرة كنت مسئولا عن وحدة الإنتاج، وبدأت الكلام مع مدام صفية العمري عن دورها وجدت كل الود والإخلاص منها، وتتعامل بشكل محب للفن، وظهر العمل للنور».

وتابع: «الفيلم صاحب شاعرية جميلة، وأعتقد أن هذا ما تمكنت من إظهاره صفية العمري في العمل، حيث تعاملت بروح الهواية والنجومية واستطاعت توصيل المشاعر للجمهور، وأطالب النجوم الكبار أن يحذوا حذو الفنانة الكبيرة ويساندوا النجوم الشباب في تقديم تجارب سينمائية».

وفي نهاية الندوة، سلّم كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور سمير فرج النجمة صفية العمري درع التكريم.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، و تقام دورتة الـ22 العام الجاري في الفترة من 16 وحتى 22 يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويقام المهرجان خلال العام الجاري مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام 1991.