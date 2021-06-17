السيسي: البعض تصور توقف مسيرة التنمية بسبب الإرهاب.. «معملناش كده»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لوزراء ومسئولي الإعلام العرب، إن مصر كانت تعمل في خطين متوازيين، طيلة السنوات السبع الماضية، وتصدت للإرهاب والتطرف، وفي الوقت ذاته، بذلت جهدا أكبر في البناء والتنمية والتعمير.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمته التي نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية عبر موقع «يوتيوب»، وذلك خلال لقائه مع وزراء ومسؤولي الإعلام العرب: «تصوروا بالإرهاب إحنا هنوقف التنمية والبناء، وكل شيء، ونحط كل مقدرات الدولة لصالح المواجهة، لكن إحنا معملناش كده، وكنا بنشتغل في خطين متوازيين تماما».

وتابع: «الدولة عشان تبقى في كمون لمدة 7 سنوات وهي فترة الصراع، كان ذلك سيؤدي إلى خراب لا نهاية له، كما أن المواطن، عايز يعيش ويطمئن، ويشعر أن البلد مستقر ومتقدم، وكان لازم خطط التنمية تحقق أحلام وآمال المصريين.. ما تحقق مصر خطوة من 1000 خطوة».