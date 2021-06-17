مستشار الرئيس: مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة وبدأ الانخفاض التدريجي في الحالات التي تُرصد رسميا أو الحالات الأخرى، التي تعالج في مختلف المحافظات «وهي الحالات البسيطة والمتوسطة التي لا تحتاج إلى مستشفيات أو الدخول إلى غرف العناية المركزة».

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» عبر شاشة «MBC مصر»: «يوجد انخفاض ملحوظ ومتزايد، وينتج عن هذا أن عدد الحالات التي تحتاج إلى دخول المستشفيات وتلقي العلاج في غرف العناية المركزة والحصول على أجهزة التنفس الصناعي تقل، كما أن عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا تقل».

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: «الفيروسات تتحور حتى تعيش وذلك بالهروب من قوة الجهاز المناعي للإنسان، وبعد مرور سنة ونصف من جائحة كورونا يحدث أن هناك تحورات وتغيرات في كثير من أشكال الفيروسات، والفيروس الأصلي ما زال كما هو لكن خرجت منه سلالات جديدة ويعتبر دلتا أحدها».

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: «طالما أن هناك شكل جديد والأجسام المناعية ليست موجودة ضده قد يكون أكثر شراسة، لكن المطمئن حتى الآن أن التجارب التي تجرى على التطعيمات الموجودة في العالم تغطي هذه التغيرات».

وواصل: «التطعيم لا يمنح الجسم مناعة ثابتة أو مستمرة، لكنه مهم لأنه يمنح الجسم مناعة ضد الإصابة بالمرض بنسبة عالية، ومناعة ضد الإصابات الشديدة أو الحادة أو الالتهابات الرئوية، ولا يوجد تطعيم بلغت نسبة كفاءته 100%، وكل التطعيمات تمنح الجسم مناعة ضد الالتهابات الحادة والشديدة تصل إلى 85% أو 90%، وبالتالي فإن الحاصلين على التطعيم سيحتاجون للحصول عليه مرة أخرى، أما بالنسبة للجرعة الثالثة، فيجب أن ننتظر فترة زمنية مدتها 6 أشهر، أي سبتمبر أو أكتوبر لتحديد هذا الأمر».