وزير الدفاع الأمريكي: الجماعت الإرهابية قد تحتاج عامين لتطوير قدراتها

قال كبار القادة العسكريين الأمريكيين، أمس الخميس، إن الجماعات الدولية الإرهابية مثل تنظيم «القاعدة»، تشكل تهديدا من أفغانستان على الأراضي الأمريكية وحلفاء واشنطن خلال عامين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل، مخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية شاملة هناك، وإتاحة المجال أمام «القاعدة» لإعادة بناء صفوفها والتخطيط لهجمات جديدة على الولايات المتحدة وأهداف أخرى.

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في جلسة بـ«كونجرس» بلاده: «قد تحتاج «الجماعات» عامين لتطوير قدراتها»، فيما قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، إنه يتفق مع التقدير الخاص بالفترة الزمنية، مشيرا إلى وجود مخاطر متوسطة في الوقت الراهن.

وأضاف ميلي: «إذا انهارت الحكومة الأفغانية أو جرى تفكيك قواتها الأمنية، فإن المخاطر ستزيد بالطبع».

وجاءت التصريحات ضمن الدلالات على المخاوف لدى الجيش والمخابرات الأمريكية، بشأن التهديد الذي تشكله الجماعات الإرهابية في أفغانستان ومخاطر الانسحاب الكامل.

منظمة الأمم المتحدة: هناك نحو 500 من مقاتلي «القاعدة» في أفغانستان

وكانت منظمة الأمم المتحدة، قالت في تقرير في يناير الماضي، إن هناك نحو 500 من مقاتلي «القاعدة» في أفغانستان، وإن حركة «طالبان» ظلت على علاقة وثيقة بالتنظيم، فيما نفت «طالبان» وجود القاعدة في أفغانستان.

وانتهت الولايات المتحدة من أكثر من نصف عملية الانسحاب العسكري من أفغانستان، التي من المتوقع أن تستكمل قبل سبتمبر المقبل، بوقت طويل بعد نحو 20 عاما من نشوب الحرب عقب هجمات القاعدة على الولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق، إن الولايات المتحدة قادرة على مراقبة أي عودة لـ القاعدة في أفغانستان دون الإبقاء على وجود عسكري، لكن إدارته لا تزال تحاول التفاوض على اتفاقات بديلة في المنطقة.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 54 طائرة أجنبية نفذت تحليقات استطلاعية قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة، أوردتها صحيفة «النجم الأحمر» الرسمية لوزارة دفاع الاتحاد الروسي، أمس الخميس، إلى أن الرادارات الروسية رصدت تحليق 49 طائرة استطلاع و5 طائرات مسيرة خلال الفترة المذكورة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أن الرادارات كانت تتابع جميع تلك التحليقات، وأن القوات الروسية لم تسمح بانتهاك أجواء البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.