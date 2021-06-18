بعد تعيينه مديرا بإدارة البحوث بفايزر.. أشرف الفقي: شباب مصر زي الورد

كشف الدكتور أشرف الفقي، عن طبيعة عمله بعد ترقيته ليكون مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر العالمية، قائلًا إن هذا المنصب يختص بالأساس في تقييم سلامة الدواء واللقاح، كما أنه عضو من فريق كبير معني بتقييم الكفاءة والسلامة للقاح كورونا «فايزر»، وتقييم الأعراض الجانبية والمناوئة التي تحدث جراء تلقي اللقاح، في إطار سياسات السلامة التي تطلبها الهيئات الرقابية لسلامة الدواء داخل أمريكا وخارجها للتأكد من أن كفاءة اللقاح بالشكل المطلوب.

وأضاف الفقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، أنه عاش طوال حياته في مصر إلى أن تخرج من كلية الطب البشري بجامعة الإسكندرية، وكان من سعداء الحظ أنه تعلم تعليم مدرسي وجامعي في مصر، معبرًا عن امتنانه لكل من علمه حرف طول فترة دراسته في مصر.

وقدم مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر العالمية، نصائح للشباب، مؤكدًا أنه يجب أن يكون لديهم مثابرة وطموح، وسعي دائم إلى أن يكون غدًا أفضل، وأنه دائما ما يكون متوقعًا أن يكون في طريقه عقبات، «حتى لو وقعت النهاردة هتقوم بكرة»، والشخص قد يرى الصورة الناصعة والجميلة ولكن لا يرى ما وراء هذه الصورة من عثرات وتحديات.

ولفت مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر العالمية: «أنا متفائل، وبزور مصر بشكل متكرر، وبذهب لجامعات مصرية عديدة، وأرى شباب مصر زي الورد، وفيه أمثلة عظيمة جدا».