أخبار كورونا في مصر.. مستشفى الحميات تتسلم خزان أكسجين 11 ألف لتر

في إطار الخدمات التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها، ننشر في السطور التالية أحدث أخبار كورونا في مصر، وأعلنت مديرية الصحة بمحافظة الإسكندرية، تسلم مستشفى الحميات المخصصة لعزل مرضى كورونا لخزان اكسجين بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وفى إطار خطة الوزارة لتطوير مستشفيات الفرز والعزل لمرضى كورونا، والارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

أخبار كورونا في مصر.. تسليم خزان اكسجين لمستشفى الحميات

وأوضحت مديرية الصحة بالإسكندرية، أن مستشفى حميات الإسكندرية قد تسلمت خزان أكسجين تبلغ طاقته الاستيعابية 11 ألف لتر من الأكسجين المسال.

أخبار كورونا في مصر.. التعاقد على خزاني اكسجين لمستشفيات العزل بالإسكندرية

وأضافت مديرية الصحة بالإسكندرية، أنه علاوة على خزان الأكسجين الذي تم تسلمه، فأن هناك خزانين مماثلين تعاقدت وزارة الصحة والسكان، عليهما مع شركة النصر التابعة لوزارة الدفاع وجارى توريدهما إلى مستشفيات العزل بالإسكندرية متمثلة في مستشفى العامرية العام وأبو قير العام بالإسكندرية.

أخبار كورونا في مصر.. خزانات الأكسجين الثابتة تحل مكان المتنقلة

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن خزانات الأكسجين الثابتة ستحل محل الخزانات المتنقلة ذات السعة الصغيرة بالمستشفيات الثلاثة ، موضحا أن إجمالي سعة الخزانات المتنقلة حاليا بمستشفيات الحميات والعامرية وأبوقير تبلغ 1920 لترًا، 1284 لترًا، 960 لترًا على الترتيب من الأكسجين المسال ما يستلزم استبدالها وإعادة ملئها عدة مرات في اليوم الواحد، بينما يكفى الخزان الثابت استهلالك المستشفى لأربعة أيام على الأقل .

أخبار كورونا في مصر.. الخزانات تساعد تشغيل شبكة الأكسجين بالعنايات المركزة

وأشار إلى أن الخزانات الجديدة ستساعد على تشغيل شبكة الأكسجين بالعنايات المركزة والأقسام الداخلية بصورة مستمرة وزيادة قدرتها الاستيعابية وتفادي أي تحديات تنشأ عن نقص الاكسجين، ما يعنى كفاءة أعلى في مواجهة الجائحة.