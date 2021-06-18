تعرف على مواعيد قطارات VIP اليوم بين القاهرة وأسوان

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن كل مواعيد قطارات VIP وفقا لآخر تحديث بين كل من القاهرة وأسوان والعكس، «الوطن» تستعرض مواعيد القطارات سواء التي تتحرك من القاهرة إلى أسوان أو العكس.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن أول قطار VIP يتحرك من القاهرة متجها إلى أسوان يقوم في تمام الساعة 8 صباحا، أما أوا قطار VIP من أسوان ويتجه إلى القاهرة يتحرك في تمام الساعة 5:30 فجرا.

مواعيد قطارات VIP اليوم من القاهرة إلى أسوان

1 - القطار رقم 980، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 8:00 صباحا.

2 - القطار رقم 2006، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 5:15 عصرا.

3 - القطار رقم 2014، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 9:00 مساء.

4 - القطار رقم 2008، يتحرك من القاهرة في تمام الساعة 11:05 مساء.

مواعيد قطارات VIP اليوم من أسوان إلى القاهرة

1 - القطار رقم 981، يتحرك من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 5:30 فجرا.

2 - القطار رقم 2007، يتحرك من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 3:15 ظهرا.

3 - القطار رقم 2015، يتحرك من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 4:00 عصرا.

4 - القطار رقم 2009، يتحرك من أسوان إلى القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء.

السكة الحديد تواصل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

ومن الجدير بالذكر، تستمر الهيئة القومية لسكك حديد مصر في تطبيق مختلف الإجراءات الاحترازية سواء داخل محطات أو قطارات السكة الحديد المختلفة على الوجهين البحري والقبلي، من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا، وتتمثل الإجراءات الاحترازية في كل من أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات المختلفة، وذلك بشكل مستمر ودوري من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب المسافرين عبر القطارات من الإصابة بفيروس كورونا.