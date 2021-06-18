مدير بـ«فايزر»: إذا ظهرت عليك هذه الأعراض لا تأخذ جرعة كورونا الثانية

قال الدكتور أشرف الفقي، مدير إدارة البحوث الطبية بشركة فايزر العالمية، إنه لا يوجد لقاح في العالم لأي مرض كفاءته 100%، ولكن فائدة اللقاح، وهذا ثبت بالدليل القاطع، هو أنه عند حدوث كورونا تكون وطأته ضعيفة إلى متوسطة، ولا يحدث التدهور الذي يؤدي للجوء للمستشفى أو التنفس الصناعي مقارنة بمن لم يتلق اللقاح،

ونصح الفقي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد، بعدم أخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا إلا إذا كان الشخص متعافِ تماما، وإن أصيب بفيروس كورونا فلابد أن يأخذ الجرعة الثانية بعد 3 – 4 أسابيع على الأقل من تعافيه، «مينفعش واحد يروح يتطعم الصبح وحرارته عالية وعنده قيء أو طفح جلدي أو حساسية من شيء ما».

وأضاف أنه يوجد من 6 إلى 7 لقاحات ضد فيروس كورونا حول العالم، وسيتم النظر في أمر الشرائح العمرية الأقل من 18 عاما تدريجيا في عدد من اللقاحات.

ولفت إلى أنه بالنسبة للقاح فايزر، فإن هيئة سلامة الدواء الأمريكية وتلتها هيئة سلامة الدواء في الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى أجازته للأطفال بداية من 12 سنة لأعلى، وحتى الآن السلامة والكفاءة لهذه الشريحة العمرية واعدة.

وأوضح أنه من الوارد في الشهور القادمة نرى لقاحات أخرى وأصناف أخرى من اللقاحات تستهدف هذه الشريحة، خاصة قبل بداية العام الدراسي المقبل، وتطعيم أعمار أقل من 12 عاما.

وعن إصابة شخص بفيروس كورونا بعد أخذه الجرعة الأولى من اللقاح، أشار إلى أنه يجب التنويه بأن لقاح كورونا بغض النظر عن صنفه لا يقي بنسبة 100%، «لو قولنا كفاءة اللقاح الفلاني بنسبة 70% معناه أن كل 10 أشخاص هياخدوه بينهم 7 هيحصنوا وفيه 3 قد يجيلهم كورونا رغم التطعيم».