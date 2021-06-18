تنفيذ الخط المغذي للميناء الجاف والمنطقة الصناعية بـ6 أكتوبر

صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم صب الخرسانة المسلحة بكمية 2600 م3 لخزان محطة رفع المياه سعة 20 ألف متر مكعب بمنطقة غرب المطار، وذلك تحت إشراف المهندس أيمن صبحي، نائب رئيس الجهاز.

وأضاف المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ أيضا الانتهاء من تنفيذ خط المياه قطر 800 مم والمغذي للمنطقة الصناعية والميناء الجاف، وكذا الانتهاء من خط الصرف العاجل قطر 630 مم للربط على محطة المعالجة الغربية لصرف محطة رافع الإسكان الاجتماعي.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس أيمن صبحي، مشروعات المرافق الجارية بمنطقة الـ100 فدان شمال الواحة ومنطقة الـ1800 فدان شمال المطار لقطع أراضي الإسكان المميزة، والتي تم الإعلان عن بدء تسليم 939 قطعة أرض منها بمنطقة شمال الواحة بداية من 4/7/2021.

تجدر الإشارة إلى أنه جارٍ التحضير للإعلان عن تسليم قطع أراضي منطقة الـ1800 فدان شمال المطار، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.