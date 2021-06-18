وزير الأوقاف: تأسيس مركز للحاسب الآلي بالوزارة لتدريب الأئمة

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه في ظل التحول الرقمي والدعوة عبر الفضاء الالكتروني تم تأسيس مركز للحاسب الآلي بالوزارة وحصل أكثر من 500 إمام وواعظ علي دورات تدريبية لتأهيلهم لمواكبة هذا التطور، فضلًا عن إطلاق صفحات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضمن خطة وزارة الأوقاف مع اعتماد الهيكل التنظيمي الذي يتضمن إدارة للتحول الرقمي.

وأكد جمعة، خلال اجتماعه مع الأئمة والدعاة بقاعة ديوان عام محافظة الغربية، أن الوزارة خصصت مبلغ 50 مليون جنيه لدعم صندوق ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توقيع بروتكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي نهاية الشهر الجاري.

مضيفاً أن الوزارة مستمرة في إعمار المساجد ويتم اليوم افتتاح 8 مساجد جديدة و4 اخرين بعد الانتهاء من تجديدها ليبلغ إجمالي عدد المساجد منذ شهر ديسمبر الماضي 1495 مسجدًا على مستوى الجمهورية منها 1375 مسجدًا جديدًا.

وأوضح أن مشروع الصكوك يعد من اهم مشاريع الوزارة وتم جمع العام الماضي مليون و200 ألف كيلو لحوم تم توزيعها على الأسر أكثر احتياجا، لافتًا إلى تواصل الوزارة مع وزيرة الاتصالات بتدعيم مبادرة حياة كريمة رقمية لنشر ثقافة التحول الرقمي.

كما تناول اللقاء خطط وزارة الأوقاف، في تطوير المساجد الأثرية وخاصة في مدينة المحلة الكبرى بالتوازي مع مساهمة محافظة الغربية في تطوير ميدان السيد البدوي بمدينة طنطا بما يليق بمكانته الدينية والحضارية.

ومن المقرر أن تشمل الزيارة أداء صلاة الجمعة بمسجد الشامي بالمحلة الكبرى، يعقبها جولة تفقدية في عدد من المساجد المدرجة ضمن الآثار الإسلامية، ثم حضور رسالة ماجستير بجامعة طنطا.