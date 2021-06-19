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تصل لـ43 بالصعيد.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة المتوقعة للأسبوع المقبل

كتب:

سماح حسن الجوهري
04:15 ص | السبت 19 يونيو 2021
درجات الحرارة الأيام المقبلة

درجات الحرارة الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الأسبوع المقبل، حار على بعض المحافظات، حيث تصل درجة الحرارة على صعيد مصر، إلى 43 درجة مئوية، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل. 

درجات الحرارة السبت

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى40 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى42 درجة والصغرى 28 درجة.

درجات الحرارة الاثنين

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الثلاثاء 

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الخميس

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى43 درجة والصغرى 28 درجة.

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