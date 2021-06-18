قسطرة شريانية تنقذ حياة مريضة من نزيف حاد بـ«مستشفى طنطا التعليمي»

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبي بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى التعليمي العالمي بجامعة طنطا، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 60 عامًا، بإجراء قسطرة شريانية استغرقت ساعة تقريبًا.

من جانبه، قال ‏الدكتور أحمد غنيم، عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية: «تم عمل قسطرة شريانية لحقن تمدد في شريان الكلي اليمني، والمتسبب في نزيف حاد باستخدام الملفات الحلزونية مع إغلاق كامل واختفاء التمدد الشرياني بعد الحقن مباشرة».

وأشار الدكتور أحمد الشرقاوي عضو الفريق الطبي، إلى استقرار حالة المريضة، موضحًا أن القسطرة الشريانية أجريت بوحدة الأشعة التداخلية بالمستشفي التعليمي العالمي، موجهًا الشكر للدكتور محمود سليم مدير المستشفى، والدكتورة نجلاء دعبيس رئيسة قسم الأشعة، والدكتور عمرو البدري رئيس وحدة الاشعة التداخلية.

وأكدت الدكتوره نجلاء دعبيس رئيسة قسم الأشعة، أن المستشفى التعليمي العالمي الجامعي مُجهز بأحدث الأجهزة والإمكانيات للتعامل مع مثل هذة الحالات النادرة، حيث يقدم قسم الأشعة التداخلية خدمات نوعية ومميزة لرفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بإقليم الدلتا.

ضم الفريق الطبى الدكتور عمرو البدري أستاذ الأشعة، والدكتور أحمد الشرقاوي مدرس واستشاري الأشعة، والدكتور أشرف داوود مدرس مساعد الأشعة.