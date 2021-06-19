رفع كفاءة شبكة الكهرباء لخدمة 910 آلاف مشترك بقنا

أكد المهندس سامي أبو وردة رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن قطاع محافظة قنا التابع لنطاق عمل الشركة والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها، 910 آلاف مشتركا، في تنفيذ أعمال توسع وإحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، أدت إلى تحسين مستوى الأداء، وضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، طبقا لمعايير الجودة، وتقليل فترات انقطاع التيار، ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال

وأشار إلى انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجا بمحافظة قنا لـ12 قرية، لافتا إلى أن هذه الأعمال كان لها مردود على المواطن، حيث تم تحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء وضمان استمرارية التغذية بأعلى جودة مع تقليل عدد وفترات الأعطال.

تنفيذ التغّذية الكهربية للمشروعات القومية

قال إن الشركة أجرت دراسة ونفذت التغّذية الكهربية للمشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير بالنطاق الجغرافي للشركة، والمدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، والمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والمدارس والري والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن.

تشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك

ولفت إلى أنه جرى إنشاء وتشغيل مركز الإصدار الآلي لإصدار طباعة فواتير الاستهلاك، وفقا لأحدث الأنظمة العالمية، وبدأ بالفعل اعتبارا من أول يوليو 2020، والالتزام ببرنامج القراءة الموحد، وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية، وضمانة كل حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماما على الشكوى من عشوائية القراءة، إضافة إلى الانتهاء من تطوير11 مراكز خدمة عملاء من إجمالي 12 مراكزا بقطاع كهرباء قنا.

تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة

وأوضح أنه جرى تجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة، وربطها مع مركز الإصدار والمنصة الإلكترونية وتوفير منافذ سداد إلكترونية متنوعة، لتسهيل السداد للمواطنين، لافتا إلى سعى الشركة جاهدة، لتحقيق رضا العميل، من خلال فتح منصات إلكترونية متعددة، لبحث شكاوى المواطنين واستفساراتهم والرد عليها.