«كنت عايزة أحرق قلب حماتي».. اعترافات صادمة لقاتلة طفلتي زوجها بالإسكندرية

«كنت عايزة أحرق قلب حماتي على أحفادها، عشان بتعاملني وحش وبتخلي جوزي يضربني».. تلك الكلمات كانت ملخص اعتراف قاتلة طفلتي زوجها في الإسكندرية، وبحسب أقوال المتهمة، أنها قتلت الطفلتين البالغتين من العمر 3 و9 سنوات على الترتيب، حتى تنتقم من حماتها «جدة الطفلتين»، وأنها استغلت وجود زوجها خارج البيت، واصطحبت الطفلة الصغيرة البالغة من العمر 4 سنوات، إلى أعلى المنزل المكون من 4 طوابق، وألقت بها فسقطت على الأرض جثة هامدة.

كيف انتقمت من حماتها؟

وأضافت المتهمة في تحقيقات النيابة، أنها زعمت أمام زوجها وحماتها، أنها كانت موجودة داخل شقتها، وقت أن سقطت الطفلة من أعلى المنزل وهي تلهو، لكن جدة الطفلة اشتبهت في تصرفات زوجة نجلها، فاتهمتها بقتل الطفلة، خاصة وأن وفاة الطفلة الصغيرة، جاء بعد سنة من وفاة شقيقتها البالغة من العمر 9 سنوات، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وباستجواب الزوجة الشابة البالغة من العمر 24 سنة، أدعت في بداية الأمر عدم معرفتها بأي شيء، وأنها فوجئت بصرخات الجيران بعد وفاة الطفلة.

اعتراف المتهمة بعد حصارها بأدلة الجريمة

انهارت المتهمة، وشرحت تفاصيل جريمتها أمام المباحث بعد حصار بأدلة الاتهام، وقالت: «أيوه قتلت البنت الصغيرة واختها عشان أحرق قلب جدتهم، وكمان مكنتش حاسة أني متجوزة»، بهذه الكلمات، بدأت المتهمة في شرح تفاصيل جريمتها، وأنها قتلت الطفلتين بذات الطريقة بإلقائهما من أعلى العقار، ثم الإدعاء بأنهما سقطتا من أعلى العقار، وأن الأمر مر بشكل طبيعي بعد وفاة الطفلة الكبيرة منذ سنة، واعتقدت أن جريمة قتلها للطفلة الصغيرة، ستمر كسابقتها، لكنها فوجئت بجدة الطفلتين، تتهمها بقتل الطفلة الصغيرة ودفعها من أعلى العقار.

حبس المتهمة

قررت النيابة العامة حبس المتهمة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفلة لبيان أسباب وفاتها رسميًا واستدعت جدة الطفلة لسماع أقوالها.