«الشاعر»: تصنيف الفنادق الجديد يهدف مساواتها بنظيراتها الأوروبية

قال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن التصنيف الجديد للفنادق المصرية «hc» الذى يُطبق بداية من العام المقبل يهدف إلى الوصول بمستوى تلك الفنادق إلى نظيرتها بدول العالم المتقدمة سياحيًا، وأن تُماثل جميع فئاتها نظيراتها فى أوروبا وأمريكا.

معايير الجديدة للتصنيف الفندقي

وأضاف لـ«الوطن»، أن لجان وزارة السياحة والآثار تبدأ الأسبوع الجاري فى مراجعة التزام الفنادق فئة الـ 4 و5 نجوم بتطبيق ضوابط التصنيف الجديد للمنشآت الفندقية، مشيرًا إلى أن احتفاظ الفنادق بتصنيفها الحالي يتوقف على عدد النقاط التي تتحصل عليها وفقًا لضوابط التصنيف الجديد.

وأشار«الشاعر» إلى أنه حال حصول فندق على درجة لا تؤهله للاحتفاظ بدرجة النجومية التي هو مصنف عليها حاليًا تُمنح له فرصة لتلافي الملاحظات التي ظهرت فى التقييم، موضحًا أنه فى حال عدم تفاديه الملاحظات السابقة تُنزل درجة أو درجتين منه بحسب النجومية المصنف عليها، منوهًا بأن التقييم يخضع لمقاييس عالمية.

موعد تطبيق التصنيف الجديد

وأكد«الشاعر» أن التصنيف الجديد للفنادق المصرية والذى يُطبق بداية عام 2022 وجرى وضعه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة والآثار وغرفة المنشآت الفندقية، موضحًا أن التصنيف يشمل الآتي: « الخدمات المقدمة بالفنادق فئة الـ 4 و 5 نجوم، مساحة الغرف، وجود حمام بها أم لا، وجود أماكن خضراء بالفندق، جودة الطعام المقدم للنزيل» وغيرها من المعايير التي تجعل الفنادق المصرية تساوي نظيرتها فى درجة النجومية بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وبعض الدول المتقدمة سياحيًا.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أصدرت قرارًا رقم 670 لسنة 2019؛ بشأن إعادة تصنيف المنشآت الفندقية وفقًا للضوابط الجديدة والتي تهدف للارتقاء بمستوى الفنادق المصرية ومساواتها بنظيراتها فى الدول المتقدمة سياحيًا.