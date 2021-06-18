إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ«المنيا»

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة؛ بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال تنفيذ الإزالة الفورية، وتحرير محاضر وتحويلها للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم مع المخالفين.

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 220 مترا، بقرية طحا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حالة بناء في المهد على الأراض الزراعية بمساحة 12 سهما، بقرية الناصرية، التابع للوحدة المحلية ببني حرام، تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية، والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وسلم محافظ المنيا، أمس الخميس 65 عقدًا جديدًا لعدد من المزارعين، ورجال الأعمال والشركات والمستثمرين، بحضور المهندس عاطف طه، مدير عام إدارة أملاك الدولة، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي).

وأكد المحافظ أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.