خدمات طبية وعلاجية لـ1774 مواطنا بقرية دلجا بديرمواس

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، خلال يومي 16 و17 يونية الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 430 حالة جراحة و386 حالة أطفال و310 باطنة و 142 قلب و79 نساء و78 تنظيم أسرة و106 أسنان و167 جلدية و76 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه جرى عمل 81 تحاليل مختلفة، وعمل 79 حالة موجات صوتيه وعمل 10 حالات رسم قلب، وعمل 7 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ120 متردد، وجرى خلع أسنان لـ11 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 34 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ77 متردد، كما جرى استخدام 4 عيادات متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.