خدمات طبية وعلاجية لـ1774 مواطنا بقرية دلجا بديرمواس
كتب:
اسلام فهمي
02:16 ص | السبت 19 يونيو 2021
قوافل طبيه
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، ان المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دلجا بمركز ديرمواس، خلال يومي 16 و17 يونية الجاري، تحت اشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1774 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، واسفرت عن إجراء 430 حالة جراحة و386 حالة أطفال و310 باطنة و 142 قلب و79 نساء و78 تنظيم أسرة و106 أسنان و167 جلدية و76 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه جرى عمل 81 تحاليل مختلفة، وعمل 79 حالة موجات صوتيه وعمل 10 حالات رسم قلب، وعمل 7 حالات أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ120 متردد، وجرى خلع أسنان لـ11 حالة بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 34 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لـ77 متردد، كما جرى استخدام 4 عيادات متنقلة، وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات.