كل ما تريد معرفته عن مدرسة مبارك كول الصناعية بشبرا بعد الشهادة الإعدادية

مع إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في بعض محافظات الجمهورية، وانتظار إعلانها في بعض المحافظات، ومنها محافظة القليوبية، تزايدت عمليات البحث على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي عن طريقة التقدم والتخصصات والمميزات الخاصة في مدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بشبرا الخيمة للتعليم المزدوج، خاصة أن نظام مدارس مبارك كول هو أحد أهم الأنظمة في التعليم الثانوي الفني المصري بعد المرحلة الإعدادية، وأحد أشكال مساهمة ألمانيا في النهوض والارتقاء بالتعليم الفني المصري.

وتستعرض «الوطن» المعلومات اللازمة حول التقدم والتخصصات والمميزات الخاصة بمدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بشبرا في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

مدرسة مبارك كول شبرا الخيمة ضمن مبادرة التعليم المزدوج

تعد مدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بشبرا، أحد مدارس منظومة التعليم المزدوج التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضمن منظومة التعليم والتدريب المزدوج بعد المرحلة الإعدادية، وهو نظام تم استحداثه في عهد الرئيس مبارك بعد زيارته لألمانيا عام 1991م، وهو نظام جديد يقوم على مشاركة رجال الأعمال والمصانع الخاصة بالتعليم مع الحكومة متمثلة في وزارة التعليم في تعليم وتدريب هذا المنتج الجديد من الخريجين حيث يتم توفير الأيدي العاملة والماهرة المدربة لمصانعهم ولربط الدراسة بسوق العمل.

مميزات الدراسة بمدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بشبرا

تقوم مدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بشبرا بتدريب الطلاب على بعض الدورات الأساسية مابين أسبوع إلى 9 أسابيع خلال المرحلة الدراسية على أن يقوم القطاع الخاص بتدريب الطلاب مهنيا داخل مواقع الإنتاج والخدمات، ومدة الدراسة والتدريب 3 سنوات دراسية والعام الدراسي 11 شهرا.

ويتم منح الطالب المتدرب إجازة شهر واحد خلال العام الدراسي بعد تقديم طلب للشركة ويتعاقد الطالب المتدرب مع «المكان التدريبي (المرشح له بمعرفة المركز شركة) لمدة 3 سنوات حيث يتلقى الطالب الدراسة النظرية في المدرسة يومين أسبوعيا، وعدد المواد الدراسية 6 مواد دراسية والتدريب المهني 4 أيام أسبوعيا.

ويحصل الطالب على إجازة أسبوع قبل امتحانات نصف وآخر العام كما يحصل الطالب على شهادة تقييم أدائه في التدريب العملي معتمدة من جمعية المستثمرين والغرفة التجارية الألمانية العربية بالقاهرة كشهادة خبرة.

يتلقى الطالب الدراسة النظرية في المدرسة يومين أسبوعياً، ويحصل الطالب على مؤهل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات

وتقوم الشركة بإبرام عقد توظيف للطلاب المتميزين براتب مناسب في حالة وجود أماكن خالية، وفي حالة رسوب الطالب في الصف الأول ليس له الحق في الإعادة ويتم تحويله إلى مدرسة أخرى بنفس المرحلة.

شروط التقديم لمدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بشبرا

وحددت مدرسة مبارك كول الثانوية الصناعية بشبرا الخيمة شروط التقديم كالتالي:

اللياقة البدنية واجتياز الكشف الطبي.

شهادة الإعدادية العامة حديثة في نفس العام.

أن يكون الطالب حاصل على المجموع المحدد من قبل التنسيق.

ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عاما في أول أكتوبر من نفس العام.

لا يتم قبول الطلاب الراسبين بالصف الأول.

لا يتم قبول غير الإعدادية العامة فقط.