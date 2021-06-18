التعليم الفني المزدوج بوابة طلاب الشهادة الإعدادية للعمل.. اعرف مميزاته

شهدت السنوات الأخيرة إقبالا شديدا من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بنظام التعليم الفني المزدوج نظام 3 سنوات، الذي يعد نظاما حديثا في مصر ويلتحق خلاله الطالب بالدراسة به بعد الإعدادية، ويذهب إلى المصنع مباشرة، الذي يقضي به 4 أيام أسبوعيا خلال فترة الدراسة، بينما يذهب إلى المدرسة يومين فقط للدراسة النظرية، وأحيانا يذهب المدرسة ليعطي حصته في المصنع وهو ما يضمن خريج قادر على العمل وذو كفاءة فنية ماهرة، يحث يضمن المحتوى العلمي وفي نفس الوقت منهج عملي على أيدي فنيين مهرة.

مميزات التعليم الفني المزدوج

ويتميز التعليم الفني المزدوج أنه يمكن الطالب من تعلم مهنة حقيقية خلال فترة حصوله علي الدبلوم الفني، وفي نفس الوقت يحصل علي راتب شهري محدد من صاحب المصنع بل ومكافأة في حالة الإجادة، وهو ما لا يتوافر في أي نظام تعليمي آخر، وخلال سنوات الدراسة تمتد السنة الدراسية لمدة 11 شهرا، يقضي الطالب معظمها في المصنع بأوقات محددة ومتابعة مستمرة ودائمة من مديرية التربية والتعليم التابع لها المصنع لضمان حصول الطالب علي حقوقه كاملة وعدم استغلاله.

راتب وزي وساعات عمل وتعلم مهنة

ويتمتع الطالب خلال فترة الدراسة بنظام تأميني وزي موحد، ومكافآت وتعليم فني داخل المصنع، مما يؤهله للعمل مباشرة فور التخرج من المدرسة وبعض الطلبة يستمرون في العمل بالمصانع التي تخرجوا منها بعد أن أتقنوا المهنة التي يعملون بها بل إن البعض اعتمد على نفسه وأنشأ مشروعا خاصا به في المهنة التي يتعلمها.

التعليم الفني المزدوج فكرة ألمانية تطبق في مصر

وبدأت هذه الفكرة من مدارس مبارك كول، وهي فكرة مطبقة في المصانع الألمانية التي تضمن مزايا مهمة للمصانع وأهمها هي سد احتياجات المصانع من العمالة المدربة، وفي نفس الوقت استمرار الطالب معه لمدة 3 سنوات يجعله يعتاد على نظام المصنع علاوة على انتظامه في الحضور والانصراف وغيرها من المزايا الكثيرة التي جعلت أصحاب المصانع يقبلون عليها بعد ويسعون إلى تطبيق متطلبات الانضمام إلى التعليم الفني المزدوج.

ويتوافر في التعليم الفني المزدوج الكثير من التخصصات مثل المصاعد والتكييف وصيانة الأجهزة الكهربائية وصيانة السيارات وأعمال الفندقة، والغزل والنسيج والتفصيل وغيرها من المهن التي تحتاج إلي الكثير من العمالة المهارة.

ويفتح نظام التعليم الفني المزدوج أبوابه لاستقبال دفعة جديدة بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، وذلك من خلال لجان متخصصة تختار الطلاب المناسبين لطبيعة العمل في المصانع .

انتشار نظام التعليم الفني المزدوج في محافظات مصر

وانتشرت مؤخرا فكرة التوسع في نظام التعليم الفني المزدوج في معظم المحافظات، ومنها «القاهرة، القليوبية، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، كفر الشيخ، السويس، الفيوم، دمياط، البحر الأحمر، قنا، أسوان » وغيرها من المحافظات الأخرى التي ترغب في التوسع به.