"مسلّم": «السوشيال» يغلب عليه الطابع الربحي.. والمهنة أصيبت بـ«النشطاء»

أكد الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ما يُعرف بـ«إعلام السوشيال» يغلب عليه الطابع الربحي، موضحًا أن الإعلام المصري له وجود كبير والبعض يميل إلى مقولة: «مالوش تأثير وماحدش بيتابعه وهو غير صحيح على الإطلاق».

وأضاف «مسلم»، خلال مشاركته في وبينار كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الإعلام جامعة القاهرة، والدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير برامج قنوات الحياة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى، عميدة الكلية، أن هناك بالفعل تراجع في مساحات الجدل، إلا أن الإعلام المصري لعب دورا كبيرا في الفترة الأخيرة في توضيح الحقائق، موضحا أن الإعلام التقليدي يجري تدويره عبر برامج أخرى وقراءته عبر فيديوهات وأخبار على المواقع، ورغم غلبة التكنولوجيا عليه إلا أنه لا يمكن القول إن «نهايته جت خلاص».

«مسلَّم»: المهنة أصيبت بمن يسمون أنفسهم نشطاء السوشيال ميديا

وكشف رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تحديات عديدة تواجه الإعلام التقليدي، مثل التمويل، خاصة مع خروج معظم الإعلانات إلى «إعلام السوشيال ميديا» خاصة مع ارتفاع أسعار أوراق الطباعة، وغياب التدريب عن المؤسسات الإعلامية بشكل كبير ولفترة كبيرة، بالإضافة إلى أن المهنة أصيبت بمن يسمون أنفسهم «نشطاء السوشيال ميديا أو النشطاء السياسيين»: «رغم أنهم بلا قيم ولا معرفة بأساسيات العمل لأنهم اعتبروا الإعلام فرصة»، وكذلك التحدي العلمي، فلا تزال الدراسات العلمية لم تتواكب مع ما حدث حتى تكون ظهيرا علميا للمؤسسات الإعلامية والصحفية، وكذلك التحدي التكنولوجي.

وأشار إلى أن الوعي ليس مسؤولية الإعلام فقط، وإنما هناك مدركات وتصورات مختزنة في عقل الفرد، وهي من دور الثقافة والمدارس والجامعات، مدللاً على ذلك بما روجته دول مثل تركيا وقطر ضد مصر في وقت سابق، الذي لم يكن إعلاما، ولكنه ترويج لأهداف «الجماعة الإرهابية».