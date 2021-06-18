"مسلَّم": الإعلام لا يغيِّر الواقع لكنه يؤثر في الاتجاهات

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن قضية الوعي مهمة للغاية، وهي تتعرض لعمليات تزييف وتشكيك مستمرة، وإحدى أدوات التزييف الإعلام المعادي أو الـ«سوشيال ميديا»: «الناس تحمل على الإعلام على أنه سبب كل شيء»، مؤكدًا أن الإعلام لا يغير الواقع لكنه يمكن أن يغير الاتجاهات: «يعني ماينفعش أقول إن الكهرباء شغالة وهي قاطعة، ولو قلنا إن الدنيا مش كويسة وهي كويسة ماحدش هيصدق».

"مسلّم": الإعلام دوره التعبير عن الناس ونقل مأساتهم

وأضاف «مسلم»، خلال مشاركته في «وبينار» كلية الإعلام جامعة القاهرة، بحضور الدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميدة كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، وتحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن هناك استسهالاً في تحميل الإعلام مسؤولية كل شيء، وأبرز مثال على ذلك زعم أن الإعلام سبب في ثورة 30 يونيو، والحقيقة أن الإعلام دوره التعبير عن الناس ونقل مأساتهم: «خاصة في وقت كان فيه إرهاب وخوف من الإخوان، وماحدش يقول إن الإعلام هو السبب في خروج الناس للشوارع أيام الثورة»، لافتًا إلى أن خير دليل على ذلك أنه خلال أحداث يناير، وبالتحديد يوم 28، لم تكن هناك أي قناة مصرية تتناول الرئيس الأسبق حسني مبارك، والإعلام كذلك كان متعاطفًا مع خطابه الأول.

وتابع أنه يوجد قصور من بعض المؤسسات في الدولة تجاه قضية الوعي، وأبرزها المؤسسات الثقافية والجامعات، والمؤسسات الدينية، مؤكدا أن جميعهم شركاء في قضية الوعي، ولا يوجد أي تنسيق لديهم فيها، موضحًا أن التأثير في تغيير السلوك والقناعات يكون للاتصال المباشر المتمثل في هذه المؤسسات وليس للإعلام التقليدي، مشيرًا إلى أن القائمين على الاتصال المباشر هم قادة الرأي وقصور الثقافة والكنيسة والجامعة والمدارس ومراكز الشباب، وهي مؤسسات لا تقوم بدورها الطبيعي في قضية الوعي حتى الآن.