ضبط 40 اسطوانة هيروين مع أحد الأشخاص بالإسكندرية.. «تمنهم مليون ونص»

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، تخصص في الإتجار بمخدر الهيروين بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذا من دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، جرى استهدافه وضبطه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وعُثر بحوزته على 40 اسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 10 كيلو جرامات، مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو مليون وخمسمائة ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.