9 جثث و63 مصابا في حوادث تصادم وانقلاب سيارات بالمحافظات

لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 63 آخرون في حوادث سير مختفلة شهدتهم المحافظات المصرية خلال 24 ساعة الماضية وقعت علي طرق محافظات «القليوبية – أسوان – سوهاج – دمياط – الدقهلية – بني سويف»، تنوعت بين حوادث تصادم وأخرى انقلاب سيارات، حيث لقي اثنان مصرعهما وأصيب 15 في تصادم سيارتين بـ«صحراوي أسوان الغربي»، وإصابة 10 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» داخل ترعة بسوهاج، علاوة على إصابة 8 أشخاص في حادث بطريق بنها المنصورة، وإصابة 18 في حادث بمحافظة دمياط.

حوادث انقلاب سيارات في المحافظات

أصيب 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» فى ترعة الطوايل بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ساقلتة المركزي، ومستشفى سوهاج الجامعي، كما أصيب 4 أشخاص من سوهاج في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، كما لقى طفل مصرعه، بينما أصيب شخصان، في حادثي انقلاب جرار زراعي وسيارة ملاكي، الأول بترعة قيادة والده بنزلة دوينة الكردي، التابعة لمركز أبوتيج، والسيارة بطريق منقباد في محافظة أسيوط.

حوادث تصادم سيارات في المحافظات

وفي حوادث التصادم، أصيب 18 مواطنا نتيجة حادث تصادم سيارتين ميكروباص على طريق كرم ورزوق ودقهلة بمركز الزرقا بمحافظة دمياط، وتم نقلهم لمستشفى الزرقا المركزي لتلقى الرعاية الصحية، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ولقي شخصان مصرعهما، في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي بأسوان، كما أصيب 15 آخرون، ونُقلوا لمستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم، فيما نقلت الجثتان إلى مشرحة أسوان العمومية.

وأصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة، في تصادم بين «توك توك» و«دراجة بخارية» بمدخل مدينة طما الغربي بسوهاج، ونُقل المصابون إلى مستشفى طما المركزي للعلاج، ورفعت آثار الحادث، وتم التحفظ على المركبتين، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل مع ميكروباص على طريق بنها المنصورة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي.

وشهدت محافظة الدقهلية 3 حوادث متفرقة، أسفرت عن مصرع 3 أشخاص، وفي محافظة سوهاج، 3 حوادث سير، الأول بمدينة طما حيث لقي طفل مصرعه أثناء عبوره الطريق إثر اصطدام سيارة ملاكي به، كما لقي طفل مصرعه غرقا إثر انقلاب سيارة ملاكي يقودها «جده»، داخل ترعة بدائرة مركز المنشاة، كما أصيب 3 أشخاص في تصادم سيارتين نقل بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج.