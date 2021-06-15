مصرع 4 أشخاص وإصابة 28 في حوادث بـ 6 محافظات خلال 24 ساعة

شهدت 6 محافظات مصرية حوادث انقلاب سيارات على مدار الـ24 ساعة الماضية، ما تسبب في مصرع 4 أشخاص، فيما أصيب 28 آخرين في جوادث انقلاب سيارات بمحافظات «أسوان - جنوب سيناء – سوهاج - الشرقية – بني سويف-مرسى مطروح»، حيث أصيبت أسرة بالكامل مكونة من 5 أفراد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء، ولقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرين في انقلاب سيارة بأسوان، وأصيب 6 أشخاص في الساحل الشمالي إثر انقلابهم بسيارتهم، و تسبب انقلاب سيارة علي صحراوي سوهاج في إصابة 3 أشخاص، بالإضافة إلي 6 أشخاص في محافظة الشرقية.

انقلاب سيارة ملاكي في جنوب سيناء

أصيبت أسرة بالكامل مكونة من 5 أفراد، في حادث انقلاب سيارتهم الملاكي رقم «ط ب ل 3278» على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء بمنطقة خليج العقبة على بعد 5 كيلومترات من منطقة خريزة اتجاه مدينة دهب، كما أصيب 3 اشخاص، بكسور وجروح وكدمات اثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سوهاج، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ورفع أثار الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في الساحل الشمالي وأخرى بالشرقية

ولقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين، عندما انفلبت سيارة ملاكي في «سيدي عبدالرحمن» بالساحل الشمالى، على طريق «مطروح - الإسكندرية الدولي»، وفي حادث آخر لقي عامل مصرعه، وأصيب 6 آخرين بكسور وكدمات وسحجات في محافظة الشرقية، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق «بلبيس - العاشر من رمضان»، وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية، إخطارًا بالحادث من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب سيارة ربع نقل بطريق بلبيس - العاشر من رمضان ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة 6 آخرين.

انقلاب 3 سيارات في بني سويف وأسوان

وشهدت محافظة بني سويف مصرع سيدة وإصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوي الشرقي ببني سويف، بعد نفق سنور بنحو 10 كيلو مترات باتجاه محافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، كذلك لقي شاب مصرعه وأصيب 5 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسوان، بالقرب من البوابة الحدودية لطريق «أبو الحسن الشاذلي»، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي.