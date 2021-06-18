مسلم: الشائعات عملية ممنهجة.. والرأي العام على السوشيال ليس حقيقيا

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن الشائعات التي يبثها البعض ضد الدولة المصرية هي نوع من «الحرب النفسية».

جاء ذلك خلال مشاركته في وبينار «الإعلام وصناعة الوعي» الذي نظمته كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بمشاركة الدكتورة ليلى عبدالمجيد، أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة والدكتور محمد حبيب، رئيس تحرير برامج قنوات الحياة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والدكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية.

وأضاف: «نحن أمام عملية ممنهجة وليست عملية عشوائية وهي عمليات الإخوان لنشر الشائعات وتشكيك الناس لبث اليأس والإحباط»، موضحا أن جزء كبير من دور الإعلام حاليا هو أن يبث الأمل لدى الناس بالحقائق.

وطالب «مسلم» المواطنين بأن يكون لديهم «تفكير منطقي ونقدي» لتأمين عقلهم من الشائعات، والأنباء المغلوطة التي قد ينشرها البعض على السوشيال ميديا.

وأوضح أن الإعلام وسيلة تتيح للناس معرفة التاريخ والجغرافيا والمستقبل لتكوين حالة من التراكم المعرفي لديهم، مشددا على ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات المشتركة في قضية الوعي لأنها قضية تراكمية، وزيارة المؤسسات الثقافية والدينية يمكن أن تحقن الشباب ضد أي شائعات.

وتابع محمود مسلم، أنه لابد من وجود جرعات مختلفة ومتوالية لتنمية الوعي: «مينفعش ندي الناس وعي في سن معينة ونبطل بعدها»، مؤكدا: «نحن دولة معرضة لحرب شائعات»، ورغم عيوب السوشيال ميديا، إلا أنها مكنتنا من معرفة الوزن النسبي لأي موقع وجمهوره وسماته وهي أمور تصعب إلى حد ما معرفتها عن طريق الإعلام التقليدي.

وأوضح: «نحن أمام عالم افتراضي ومنقدرش نصدق أنه الرأي العام على الديجيتال هو رأي طبيعي ودليل على ذلك أنه في انتخابات 2014 اعتقدت الناس أن حمدين صباحي له فرصة كبيرة في الانتخابات، لكن النتائج جاءت عكس ذلك»، مؤكدا أن الرأي العام على السوشيال ليس حقيقيا، وتوجد صعوبة في استطلاع رأي الجمهور عبر الإنترنت.