حريق بالمنوفية يلتهم سيارة مواد بترولية داخل بنزينة.. والخسائر تصل لمليوني جنيه

تتسارع الأحداث، وتتوالى الحوادث في محافظة المنوفية، وكان آخر الحوادث، حريق بالمنوفية بدأ باشتعال النيران في سيارة مواد بترولية داخل بنزينة في قرية فيشا الصغرى التابعة لمركز الباجور، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه بعد الدفع بعدد 12 سيارة إطفاء، كما انتقلت قوات الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة.

حريق بالمنوفية يلهتم سيارة مواد بترولية

ولم يشهد حريق المنوفية الهائل اليوم، أي خسائر في الأرواح أو إصابات بين المواطنين، والخسائر كلها مالية تقدر بمليوني جنيه، بعد أن نشب داخل بنزينة في سيارة نقل مواد بترولية بقرية فيشا، بينما تواصل مباحث الباجور التحقيق في الواقعة.

حريق بالمنوفية داخل بنزينة في الباجور

وتفقد اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، مكان الواقعة فور تلقيه إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، بوقوع الحريق في سيارة مواد بترولية داخل بنزينة في قرية فيشا الصغرى، وانتقل مدير الأمن لمتابعة جهود الحماية المدنية، وظل متواجدا في محيط الحريق، حتى تمت السيطرة عليه.

تفاصيل حريق بالمنوفية والحماية المدنية تسيطر عليه

وكشف مصدر أمني، عن أن الحريق تسبب في اشتعال النيران في سيارة المواد البترولية، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق بالمنوفية دون أن يمتد مخزون البنزين في البنزينة نفسها، مؤكدا أن قوات الإطفاء انتقلت إلى مكان الواقعة بمجرد وصول الإخطار بنشوب الحريق.

نيابة الباجور تعاين حريقا بالمنوفية نشب في سيارة مواد بترولية

وأضاف المصدر الأمني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فريقا من النيابة العامة انتقل إلى مكان الحريق بقرية فيشا الصغري التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتمت معاينة المكان، وسماع أقوال شهود العيان، كما تم الاستماع إلى أقوال العاملين بالبنزينة، واستدعاء سائق السيارة لسماع أقواله في الوقعة.