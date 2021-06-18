عاجل.. القبض على تُربي مقابر شبين الكوم في واقعة استخراج أكفان الموتي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، القبض على تُربي مقابر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، في واقعة استخراج أكفان الموتى من المقابر، وباشرت نيابة شبين الكوم التحقيق مع المتهم، الذي تبين أنه مهتز نفسيًا.

تربي مقابر شبين الكوم يجمع الأكفان أعلى المدافن

وأكدت مصادر، أن التربي ومن كان يعمل في المقابر من قبله، كانوا يجمعون الأكفان عند تنظيف المقابر على مدار السنوات الأخيرة، ويقومون بوضعها أعلى المقابر بعد وضعها في أجوله، مضيفا أن المتهم قام بإنزال أجوله الأكفان من أعلى المقابر متخيلا أن بها أعمال سحرية تؤذي الجميع.

شهود عيان يرون تفاصيل الواقعة

وأكد شهود عيان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم لم يستخرج أي جثة أو رفات، والمقابر كلها كانت مغلقة، مؤكدين أن الأهالي فور مشاهدتهم للواقعة ادعي المتهم أنه الأكفان الموجدة أعلة المقابر بها أعمال سحرية، وفر هاربا من المقابر، وأخطر الأهالي قسم الشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بإبلاغ الأهالي بقيام أحد الأشخاص بإزالة الأكفان الموجوده أعلى أحد مقابر شبين الكوم، وتحركت قوة من قسم الشرطة وتم إلقاء القبض على المتهم، وتبين أنه مريض نفسي، وتم تحرير محضر بالواقعة بدائرة قسم شرطة شبين الكوم .

وانتقل فريق من النيابة العامة، إلي مقابر شبين الكوم، لمعاينة الواقعة، كما تم استدعاء شهود العيان لسماع شهادتهم حول الواقعة.