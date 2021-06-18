تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.. الشروط والتفاصيل

تنطلق تظلمات الشهادة الاعدادية بالإسكندرية، غدًا السبت، التي من المقرر أن تشهد إقبالاً كثيفًا من طلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية، وذلك بعدما أُعلنت النتيجة منذ يومين بنسبة نجاح 78.9% بعدد 72575 طالبًا من مجموع 92859 طالبًا وطالبة، أتموا مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 /2021.

شروط تظلمات الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

وأوضح الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنّ الطالب أو ولي الأمر يقوم بتسديد مبلغ «عشرين جنيها» لكل مادة مطلوب إعادة تصحيحها فى خزينة الإدارة التعليمية بمقر الإدارة التابع لها الطالب مع ملاحظة أن الجبر والهندسة كل منهما مادة منفصلة فى إعادة التصحيح.

ولفت إلى أنه بعد ذلك يتوجه ولى الأمر بإيصال السداد الى مقر الكنترول بالإدارة التي ينتمي لها الطالب ليأخذ رقمًـا فى الطلبات الخاصة بإعادة التصحيح، ويتم إخطاره بموعد إطلاعه على صورة ورقة الإجابة، مع العلم أن الاطلاع يكون لولى الأمر والطالب فقط، ويُحظر تمامـًا استخدام الهواتف المحمولة عند الاطلاع، ويتم إعلان نتيجة التظلمات بعد نهاية فترة التظلمات ويتم إخطار المدارس بنتيجة الاطلاع.

اطلاع المتظلمين على أوراق تظلمات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

وفي سياق متصل، عقد «سعد» اجتماعًـا مع مديري عموم الإدارات التعليمية الثماني ورؤساء لجان النظام والمراقبة بحضور نادية فتحي مدير عام التعليم العام، وشدد في تعليماته بالدقة المتناهية في مراجعة تظلمات الطلاب واطلاعهم على صور من أوراقهم الامتحانية وكتابة ملاحظاتهم رفقة ولي الأمر .

منافذ الاطلاع على تظلمات الشهادة الاعدادية بالإسكندرية

وأكد«سعد» على ضرورة تنظيم عمليات الاطلاع بتوفير أكثر من منفذ لتيسير تلقي الطلبات بكل إدارة تعليمية وكل لجنة نظام ومراقبة، حرصًـا على راحة الطلاب وأولياء الأمور، مشددا بالالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة من نظافة دورات المياه وتطهير وتعقيم اللجان يوميًّـا، ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمِن وتنظيم وخروج المترددين على أماكن التظلمات بالإدارات أو الكنترولات على دفعات منعًـا للتزاحم حفاظًـا على الصحة العامة للجميع.

يُذكَـر أن الامتحانات بدأت يوم السبت الخامس من يونيو، وانتهت اليوم الخميس الموافق 10 يونيو الجاري.