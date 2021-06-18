ازدحام شواطئ الإسكندرية بالمصطافين بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الجمعة، بعد إعادة فتحها مرة أخرى بناء على قرار مجلس الوزراء عقب إغلاق دام لأكثر من عام بسبب فيروس كورونا المستجد، إقبالًا كثيفًا فاق الإقبال الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية.

ازدحام شواطئ الإسكندرية ودرجة الحرارة

وأرجع المواطنون ذلك الازدحام الشديد على شواطئ الإسكندرية كونه نتيجة لارتفاع درجات الحرارة التي وصلت إلى 29 درجة، ما جعل المواطنين يهربون إلى المياه لكسر حدة تلك الحرارة المرتفعة.

واعتبر البعض أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ضمن أسباب ازدحام شواطئ الإسكندرية، وتوجه أولياء الأمور فور الحصول على النتيجة إلى الشواطئ من أجل التنزه والاستمتاع بمياه البحر، مكافأة لهم.

دخول شاطئ المندرة مجانًا

ونجحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، في تجهيز شاطئ المندرة المجاني بعد تخصيصه على أعلى مستوى لاستقبال الزوار والرواد من المدينة الساحلية والمحافظات المجاورة، الأمر الذي جعل من شاطئ المندرة المجاني قِبلة لعدد كبير من أهالي المدينة الساحلية ورحلات اليوم الواحد من قبل المحافظات المجاورة، للتمتع والتنزه بالشاطئ ومياه البحر دون دفع أي رسوم للدخول.

الشواطئ العامة بلغت نسبة إشغالها 100%

وشهدت الشواطئ العامة التي تبلغ قيمة تذكرتها 5 جنيهات فقط، نسبة إشغال 100%، خلال العمل في «الويك إند»، نظراً لرخص قيمة تذكرة الدخول أمام أصحاب رحلة اليوم الواحد إلى الإسكندرية، ناهيك عن خروج الأسر للتنزه، كونه يوم إجازة وراحة وعقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وظهور نتيجتها في محافظة الإسكندرية.

المصايف وفرض الإكراميات

الحشد الكبير على شواطئ الإسكندرية تبعه مطالب من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، من جميع المصطافين، أن يقوموا بالإبلاغ الفوري في حال وجود أي فرض إكراميات من عمال الشواطئ عليهم، مشددين على الإبلاغ اللحظي لهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أي أعمال ابتزاز.