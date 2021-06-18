عبقري الرياضيات يبرئ الإعلام من تهمة الاهتمام بالفنانين فقط «فيديو»

علق الدكتور عمر عثمان، عبقري الرياضيات المصري، على الاتهامات الموجهة للإعلام المصري في الفترة الأخيرة بأنه لا يهتم بالعلماء والنماذج المصرية المشرفة، وتتركز أخباره على مستجدات عالم الفن والغناء، قائلًا إنه حين حصل على الدكتوراه في الرياضيات وُجهت إليه دعوة للظهور إعلاميا من عدد كبير من برامج الإعلام المصري، لكن حينها فضل الظهور فقط ضمن برنامج «مصر تستطيع»، وبرنامج آخر.

وقال «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الجمعة، مع برنامج «مصر تسطيع» المذاع على شاشة dmc، إنه هو من رفض حينها كل هذه البرامج لأنه لا يحب الظهور إعلاميا كثيرا، ويفضل التركيز مع دراساته وأبحاثه.

وكشف عبقري الرياضيات المصري، عن أنه أصبح يُدرس بجامعة الجلالة، مشيرا إلى أن وزارة التعليم العالي عرضت عليه هذا الأمر، وهو وافق على الفور لرغبته في التدريس بمصر.

وانضم عمر عثمان إلى قائمة العباقرة المصريين، بعدما نجح في الحصول على الدكتوراه في علم الرياضيات من فرنسا، وهو في عمر الثانية والعشرين فقط.

وسابقًا، أذاع برنامج «مصر تستطيع» تقريرا تليفزيونيا عن حكاية العبقري المصري قبل نحو ثلاثة أعوام، وبالتحديد عام 2018، وتواصل معه تليفونيا بعد حصوله على شهادة الدكتوراه، وصرح حينها بأن موضوع شهادة الدكتوراه الخاصة به تمحور حول الرياضيات البحتة والهندسة غير التبادلية، كاشفا عن أن موضوع دراسته يعتبر جديدا إلى حد ما.

وأثيرت حالة من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، بعدما نشر مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكو صورة لسيارته الجديدة، وهو ما استفز عددا كبيرا من رواد تلك المواقع، وهاجموا بشدة في تعليقاتهم الإعلام، زاعمين تركيز اهتمامه على أخبار مغني المهرجانات.