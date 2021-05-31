التعليم عن مطالبات حذف أجزاء من «الرياضيات» للثانوية: كفاية تدخل

علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب بعض أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بحذف أجزاء من مادة الرياضيات في الإمتحان التجريبي الثالث، قائلا: «كفاية تدخل في العملية التعليمية بالشكل ده».

وأضافت «شوقي» في تصريحات له على جروب «بناء التعليم المصري»، عبر تطبيق «واتس آب»، أنّه يجب على الطلاب وأولياء الأمور الاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني.

شوقي: إعلان تفاصيل مهمة لطلاب الثانوية العامة عن الامتحانات خلال الأسبوع الحالي

وتابع وزير التربية والتعليم، أنّ الوزارة كثّفت استعداداتها لعقد امتحانات الثانوية العامة2021 وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحا أنّ الامتحانات ستعقد إلكترونيا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، أنّه سيتم الإعلان عن مجموعة من التفاصيل المهمة لطلاب الثانوية العامة عن الامتحانات خلال الأسبوع الحالي، وسيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب للحفاظ على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، كشف مصطفى عبده، مدير إدارة غرب القاهرة التعليمية، عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية غدا، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

عبده: 14 طالبا في كل لجنة امتحانية لطلاب الشهادة الإعدادية

وأضاف «عبده» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه سيتم تخصيص منسق صحي في كل لجنة امتحانية للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، وسيتم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بواقع 14 طالبا في كل لجنة امتحانية.

وتابع مدير الإدارة التعليمية، أنّه سيتم التنسيق مع جميع المدارس للانتهاء من الاستعدادات لعقد الامتحانات، وسيتم تعقيم وتطهير اللجان الامتحانية قبل وبعد أداء الامتحانات، مشددا على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات.