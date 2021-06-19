اتجهت شواطئ الإسكندرية، إلى التحول الرقمي لتوفير كل سبل الراحة للمصطافين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وذلك عبر خدمة الحجز الالكتروني للشواطئ، التي انطلقت مع بداية إعادة فتحها، حيث تلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حتى الآن، أكثر من 2000 حجز عبر الموقع الرسمي Www.catr.gov.eg للإدارة ومنذ بداية التشغيل.

ويرصد «الوطن» خلال السطور التالية، 9 شروط لحجز الدخول إلى شواطئ الإسكندرية «أون لاين».

شروط حجز شواطئ الإسكندرية أون لاين

- يتم حجز شواطئ الإسكندرية أون لاين على الموقع قبل ميعاد الذهاب للشاطئ ب 48 ساعة.

- يعتبر الحجز لاغي في حالة تأخر مقدم الطلب عن التواجد بالشاطئ الساعة 9 صباح اليوم المطلوب.

- لمستغل الشاطئ الحق في التصرف في الأماكن التي تم حجزها في حالة عدم تواجد مقدم الطلب عن الساعة 9 صباحاً.

- يتم حجز شاطئ واحد فقط فى اليوم.

- يمكن الحجز مقدما عن طريق الحضور لبوابة الشاطئ لتأكيد الحجز وحينها يكون للحاجز الحق في الحضور في أي وقت على مدار اليوم .

- الالتزام بتعليمات الشاطئ والإجراءات الاحترازية وفقا لقرار مجلس الوزراء.

- تحديد بيانات الحجز بدقة.

- في حال مواجهة مشاكل يرجى التواصل مع الإدارة.

-تهيب الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بخصوص حجز الاماكن اونلاين الالتزام و الجدية في الحجز و اتباع الشروط و الاحكام، علما بأنه مستقبلا واثناء فترة ذروة المصيف سيكون اولوية دخول الشواطئ لأصحاب الحجز الإلكتروني.

سلبيات حجز شواطئ الإسكندرية أون لاين

رصدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية برئاسة اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، بعض السلبيات في نظام حجز شواطئ الإسكندرية أون لاين، جاءت كالتالي:

- عدم حضور المواطنين اصحاب الحجوزات علي الرغم انه قد تم التواصل هاتفيا مع اصحاب تلك الحجوزات وتأكيد الحجز بارسال صورة من بطاقة الرقم القومى والتنسيق مع مسؤول الشاطئ لحجز الأماكن الخاصة بهم كصفوف اولي بالشواطئ لتكون فى انتظارهم حتى ميعاد الحضور الساعة 11 ص كما هو مبين فى الشروط والاحكام الخاصة بهذه بالخدمة.

- ان عدم حضور اصحاب تلك الحجوزات يضيع حق مواطن أخر حضر لبوابة الشاطئ مبكرا كان أولى بالأماكن المحجوزة، ولذا لجأت الإدارة لتسكين تلك الأماكن بعد إلغاء الحجوزات 11 ص فإن هذا يؤدى الى حدوث حالة من الهرج والاندفاع بين رواد الشاطئ.

- بناء عليه تم تقديم ميعاد الحضور لصاحب الحجز للشاطئ ليكون الساعة 9 صباحا بدلا من 11 ص وذلك في كل أيام الأسبوع.