محمد رمضان يحتفل بتجاوز أغنية «ثابت» الـ 3 ملايين مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان بتحقيق أغنيته الجديدة «ثابت» 3 ملايين مشاهدة خلال يومين من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، حيث نشر «رمضان» عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» الأغنية الجديدة، واحتفل مع جمهوره بها.

كلمات أغنية «ثابت»

وتقول كلمات الأغنية، التي كتبها الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب:

ما بنمشيش جنب الحيط إحنا بنمشي في نص الشارع.. ‎مبخافش من التخبيط لو فيه كلاكس أعمل مش سامع

‎لو طلبت بيع هنبيع عمرنا يوم ما هنشتري بايع.. ‎على الأرض نفسنا طويل و بنلعب للوقت الضايع

‎مش عاوز حركة ثابت ‎علي المبدأ ثابت.. ثابت‎ على كدة من فترة ثابت.. ‎على وضعي أنا ثابت ثابت.. ‎مش عاوز حركة ثابت‎ على المبدأ ثابت ثابت..‎ على كدة من فترة ثابت.. ‎على وضعي أنا ثابت

‎العمر واحد الرب واحد في ضهر بعض رجالة‎.. كلمتنا واحدة سكتنا واحدة ودماغنا يا سطي شغالة.