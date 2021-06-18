كاملة أبو ذكري تسخر من اتهامات سميرة عبدالعزيز لـ محمد رمضان

دخلت المخرجة كاملة أبو ذكرى على خط الخلاف بين الفنان محمد رمضان والفنانة سميرة عبدالعزيز، بعد كشف الأخيرة عن تلقيها شتائم منه عبر تطبيق «واتس آب» عقب رفضها المشاركة في أحد أعماله الفنية.

وكتبت كاملة أبو ذكري عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «يكونش محمد رمضان هو المتسبب في غزو أمريكا للعراق.. زيادة أوي الصراحة».

وكانت سميرة عبدالعزيز كشفت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن تلقيها رسائل من محمد رمضان عبر تطبيق «واتس آب»، قال لها فيها: «يا شحاتة يا حقيرة، أنا جزمة أمي أحسن منك، أنا باخد 20 مليون جنيه، وإنتي أجرك 20 ألف جنيه».

وأبدت عبدالعزيز دهشتها الشديدة من لجوء رمضان لمثل هذا التصرف، لا سيما أن رفضها المشاركة في أحد مسلسلاته أمر لا يقلل من شأنه، إذ أنها كانت ستعتذر عن العمل نفسه حتي لو كان من بطولة فنان آخر، بحسب قولها، مضيفة أنها لن تتخذ أي إجراء قانوني ضده بعد الرسائل المسيئة إليها، حيث دعت له بالهداية.

موقف نقابة المهن التمثيلية

وكان الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، تقدم باعتذار رسمي للفنانة سميرة عبدالعزيز عما بدر من الفنان محمد رمضان بحقها، مؤكدا أن هذه الواقعة لن تمر مرور الكرام، وفقا لكلامه.

مسلسل موسي

وكانت آخر أعمال محمد رمضان مسلسل «موسى»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، تارا عماد، صبري فواز، سيد رجب، رباب ممتاز وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة «سينرجي»