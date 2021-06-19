عمرو دياب يظهر بوزن زائد في حفله بالسعودية

أحيا النجم عمرو دياب، حفلا غنائيا مميزا في Jeddah Super Dome، أكبر قبة في العالم التي جرى افتتاحها أخيرا، ليكون حفل دياب هو الأول فيها، وتألق الهضبة بمجموعة من أشهر أغنياته، خاصة أغنيات ألبومه الجديد «يا أنا يا لا»، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته منها «أجمل عيون»، «يا ساحر»، «قمرين»، وسط تفاعل كبير من جمهوره.

الحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية، الدقة من حيث الصوت والصورة، وتفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة، مرورا بصعوده على المسرح، وصولاً إلى عزفه على المسرح.

ولفت أنظار الجميع، الوزن الزائد لعمرو دياب خلال الحفل وغير المعتاد تعود عليه الجمهور على عضلاته، مرتديا الأسود، من أجل إخفاء الدهون الزائدة.

كان عمرو دياب، كشف عن عمل فني جديد، يجمعه بالموزع أحمد إبراهيم، دون أن يفصح عن تفاصيله، ونشر «دياب» صورة تجمعه بالموزع أحمد إبراهيم، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، علق: «قريبًا».

وأحمد إبراهيم عبر عن سعادته بالتعاون، ونشر عبر صفحته عبر موقع فيس بوك، صورة تجمعه مع الفنان عمرو دياب، وكتب: «أغلى وأهم خطوة ليا بعد 20 سنة مزيكا، قريبا مع أستاذي ومثلي الأعلى، الأسطورة عمرو دياب بإذن الملك الوهاب».