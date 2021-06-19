انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بجنوب سيناء بإجراءات احترازية اليوم

تنطلق اليوم، امتحانات الدبلومات الفنية بمحافظة جنوب سيناء، وسط إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا.

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إنه جرى تجهيز لجان الامتحانات بشكل يراعي التباعد الاجتماعي، وتزويدها بالكمامات والمطهرات لتوزيعها على الطلاب والطالبات، إضافة إلى تعقيم اللجان يوميًا قبل وبعد أداء الامتحانات.

يؤدي الامتحانات 948 طالب وطالبة بجميع التخصصات

وأوضح وكيل الوزارة، أن 948 طالب وطالبة بكل التخصصات «صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، تعليم وتدريب مزدوج»، سيؤدون الامتحانات اليوم، داخل 12 لجنة بجميع الإدارات التعليمية، بينها لجنة بإدارة أبوزنيمة وأخرى بإدارة أبورديس، و3 لجان برأس سدر، و4 لجان بإدارة طور سيناء و لجنة بإدارة سانت كاترين، ولجنة بإدارة نويبع، إضافة إلى تجهيز مركزين رئيسيين بمدن طور سيناء وأبوزنيمة، ويتبعهم 5 مراكز فرعية.

التأكيد على منع بالغش بجميع الوسائل داخل اللجان

وأكد وكيل الوزارة أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتنفيذ خطة نقل وتأمين مظاريف الأسئلة الخاصة بالامتحانات، وسيجري عقد امتحان التربية الدينية، والمواد غير المضافة للمجموع بالمنزل.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على لجان الإدارة والنظام والمراقبة، ولجان سير امتحانات الدبلومات الفنية بمنع بالغش بجميع الوسائل، وحيازة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، ومنع تواجدها داخل اللجان سواء مع المراقبين أو الطلاب.

وأضاف أنه جرى تجهيز 15 استراحة على مستوى جميع الإدارات، بنحو 467 سرير، وكافة سبل المعيشة، لاستقبال الملاحظين ورؤساء اللجان.

جدير بالذكر أن الامتحانات العملية والمعملية للدبلومات الفنية (صناعي ، زراعي، تجاري، فندقي)، انطلقت يوم السبت الموافق 5 وانتهت يوم الخميس الموافق 17 من شهر يونيو الجاري، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل.