«التعليم» توجه أسئلة مهمة لطلاب الثانوية العامة 2021 وتشدد على إجابتها

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تدريب طلاب الثانوية العامة 2021 على شكل الورقة الامتحانية النهائية من خلال مراجعات مكثفة على قناة مدرستنا 2 التعليمية في مواد اللغة العربية والتاريخ والرياضيات، وشددت الوزارة على الطلاب بضرورة متابعة هذه المراجعات والاسفتادة منها.

آليات استخدمها العثمانيين للسيطرة على حكم مصر

وجهت قناة مدرستنا 2 التعليمية، سؤالاً حول الآليات التي استخدمها العثمانيين للسيطرة على حكم مصر بعد خروج الفرنسيين، لطلاب الصف الثالث الثانوي، في صيغة اختيار من متعدد، مشددة على الطلاب بضرورة التدريب على بعض الأسئلة المهمة من الفصل الثاني في مادة التاريخ، في فصل الدولة الحديثة في عهد محمد علي.

كما قدمت القناة، شرحاً تفصيلياً لبعض استخدامات «Relative clauses» من حلقة «الخلاصة أن» في مادة اللغة الإنجليزية في شكل فيديو تعليمي.

ما هو القياس الجبري لعزوم القوى المتجهة؟

كما حثت القناة الطلاب على التدريب على كيفية الإجابة على السؤال الخاص بدرس العزوم، في مادة الرياضيات، من خلال سؤال «اختر» في شكل فيديو تعليمي مع الإجابات والشرح الوافي لسهولة الفهم وذلك من خلال حلقة «اسأل نجاوب».

ما هو الفرق بين ألا و إلا؟

وفي ضوء دراسة الوحدة الأولى في مادة اللغة العربية في وحدة «النطق و الإملاء»، طرحت قناة مدرستنا 2 التعليمية سؤالاً من خلال فيديو تعليمي حول الفرق بين «ألا و إلا» وكيفية وضع علامة النصب وما هي علامة الإعراب؟

«لكي ينفرد محمد على بِحكم مصر كان عليه أن يتخلص من اخصامه»، هكذا كشفت قناة مدرستنا، عن الطرق التي وطد بها محمد علي حُكمه في مصر، في ضوء دراسة الفصل الثاني، في مادة التاريخ، من درس الدولة الحديثة في مصر من مطلع القرن الـ19 حتى الثورة العرابية، في فيديو تعليمي.