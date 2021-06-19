مطور صناعي: المشروعات الصغيرة عماد أي اقتصاد والدولة تدعمها بالمبادرات

قال المطور الصناعى، ياسر سعيد، إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تعد العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم كونها تمثل 80% من الاقتصادات المتقدمة، مضيفا أن الدولة اهتمت كثيراً بتقديم كل ما يلزم لتشجيع هذه المشروعات، ومن ذلك مبادرات التمويل بـ200 مليار جنيه بفائدة 5%، وهناك أيضاً دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي لا يمكن إغفاله على الإطلاق، في دعم وتبني هذه المشروعات، وتذليل التحديات أمام القائمين عليها.

أضاف «سعيد» في تصريحات تليفزيونية، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تبنت دعم هذه المشروعات، حيث وجه الرئيس أجهزة الدولة للعمل على دعمها بشتى السبل، كونها تمثل قاطرة النمو في مصر، ومن دونها لا تقوم للاقتصاد قائمة حقيقية.

وأشار إلى مساهمة الدولة بشكل كبير فى دفع عجلة التنمية الصناعية وخاصة من خلال الحوافز والتسهيلات التى تقدمها ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية فى انهاء وسرعة التراخيص للمشروعات الجديدة والتى بدورها حجمت من الروتين الذى كنا نعانى منة قديماً.

وأوضح أن جميع المستثمرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة استفادوا من مبادرة الـ200 مليار جنيه التي وفرها البنك المركزي المصري عبر البنوك بفائدة 5% سواء مصانع وشركات وشباب او رواد أعمال استفادوا بشكل كبير من تلك المبادره وحققت نتائج ملموسة.

وأشاد «سعيد» ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، قائلا: «إنه دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمة الحالية لجائحة كورونا، كما أن الدولة مطالبة بالعمل على تقديم المزيد من الإصلاحات الاقتصادية في شتى القطاعات».

وطالب بتفعيل القوانين التى من الممكن أن يتم الإعلان عنها ولايتم تفعيلها ومنها على سبيل المثال قانون استخدام الأكواب الورقية، حيث تم إصدار قانون بشأنها ولكن بسبب عدم الرقابة دفعت المصانع والشركات مرة ثانية للعودة للأكواب الزجاجية رغم اننا فى ظل أزمة كبيرة مثل كورونا.