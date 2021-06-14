جهاز المشروعات الصغيرة: ضخ استثمارات بـ32 مليار جنيه في 7 سنوات

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شهد اهتمامًا ملحوظًا وطفرة كبيرة في آخر 7 سنوات، مشيرًا إلى أن الجهاز قام بضخ 32 مليار جنيه في هذه الفترة، مقارنة بـ50 مليون جنيه في 30 سنة.

وأضاف «شاش» في تصريحات عبر تطبيق «ZOOM» ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناتين الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «هناك مبادرة البنك المركزي بـ200 مليار جنيه على مدى خمس سنوات وجرى مدها، وهناك نمو ملحوظ في حجم المحفظة، وأرصدة التمويل بلغت 26 مليار جنيه لـ3 ملايين عميل في هذا القطاع».

وتابع «شاش»، أن الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي للجهاز تتابع الوضع بشكل دائم ومستمر، وترفع التقارير للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكر أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في يوليو 2020، تسبب في حدوث طفرة كبيرة في قطاع المشروعات، لما تضمنه من مزايا كثيرة وتعريفات واضحة تلتزم بها كل جهات الدولة، كما حدد الأدوار ومنح الجهاز مسؤولية إدارة هذا الملف وأن يكون الجهة المعنية بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة.

وأوضح، أن القانون أتاح مزايا كثيرة لأصحاب المشروعات، مثل الحوافز الضريبية غير المسبوقة، كالإعفاء من الرسوم وضريبة الدمغة على تسجيل الأراضي وتأسيس الشركات وعقود الائتمان والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية، والإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح لشركات الشخص الواحد.

وأشار، إلى أن الجهاز يمنح المستفيدين نحو 120 ألف جنيه قرضًا سنويًا بقيمة تبلغ 5 مليارات من جهاز تنمية المشروعات.