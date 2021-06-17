محافظ الفيوم يُعلن عن تراجع ملحوظ في إصابات كورونا

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن وجود تراجع ملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي صاحبه تراجع نسب الإشغال في المستشفيات والمناطق المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بكورونا، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، الذي عُقد مساء اليوم الخميس، في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.

وكيل صحة الفيوم يستعرض موقف كورونا بالفيوم

واستعرض الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة، الموقف التنفيذي للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا المراكز المخصصة لتلقي اللقاح.

12 مركزاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالفيوم

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنّه تم توفير 12 مركزاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا موزعين على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 4 مراكز لتطعيم المسافرين لمنع التكدس والزحام، تشمل مركز تطعيمات الشواشنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي إطسا، ومركز المسافرين بديوان عام مديرية الصحة، موضحاً أنه تم تطعيم 54 ألف مواطن حتي الآن.

وطالب محافظ الفيوم أعضاء المجلس التنفيذي بتوجيه الشكر والتقدير للفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، لتحملهم مسؤولية ضخمة في مواجهة جائحة كورونا، واستطاعتهم توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها.

إطلاق أسماء شهداء كورونا على الشوارع والميادين بالفيوم

وقرر المجلس التنفيذي للمحافظة إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض، الذين توفوا خلال أداء واجبهم في مواجهة فيروس كورونا، على شوارع وميادين المحافظة، تخليداً لذكراهم، وتقديراً لجهودهم في مواجهة ذلك الفيروس اللعين.