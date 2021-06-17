محافظ الفيوم يُعلن عن تراجع ملحوظ في إصابات كورونا
كتب:
أسماء أبو السعود
10:43 م | الخميس 17 يونيو 2021
محافظ الفيوم يُعلن تراجع ملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن وجود تراجع ملحوظ في أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي صاحبه تراجع نسب الإشغال في المستشفيات والمناطق المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بكورونا، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي لمحافظة الفيوم، الذي عُقد مساء اليوم الخميس، في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء رمزي المزين، مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارة ورؤساء القطاعات.
وكيل صحة الفيوم يستعرض موقف كورونا بالفيوم
واستعرض الدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، خلال الاجتماع التنفيذي للمحافظة، الموقف التنفيذي للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وكذا المراكز المخصصة لتلقي اللقاح.
12 مركزاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالفيوم
وأوضح وكيل وزارة الصحة أنّه تم توفير 12 مركزاً لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا موزعين على مستوى المحافظة، لافتاً إلى أنه تم تخصيص 4 مراكز لتطعيم المسافرين لمنع التكدس والزحام، تشمل مركز تطعيمات الشواشنة، ومركز طبي سنورس، ومركز طبي إطسا، ومركز المسافرين بديوان عام مديرية الصحة، موضحاً أنه تم تطعيم 54 ألف مواطن حتي الآن.
وطالب محافظ الفيوم أعضاء المجلس التنفيذي بتوجيه الشكر والتقدير للفرق الطبية بمديرية الصحة والمستشفيات الجامعية، لتحملهم مسؤولية ضخمة في مواجهة جائحة كورونا، واستطاعتهم توظيف الإمكانيات البسيطة المتوفرة في التصدي للأزمة وتجاوزها.
إطلاق أسماء شهداء كورونا على الشوارع والميادين بالفيوم
وقرر المجلس التنفيذي للمحافظة إطلاق أسماء شهداء الجيش الأبيض، الذين توفوا خلال أداء واجبهم في مواجهة فيروس كورونا، على شوارع وميادين المحافظة، تخليداً لذكراهم، وتقديراً لجهودهم في مواجهة ذلك الفيروس اللعين.
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